Nekompromisní výkon a extra rychlé nabíjení k tomu? Pro Vivo X300 Pro samozřejmost

Vivo X300 Pro působí trochu jako zjevení. Nejen že nabídne nekompromisní fotoaparáty, kde konkrétně (ale nejen) teleobjektivem vyráží dech i těm nejnáročnějším, ale kromě toho se chlubí i špičkovým výkonem, skvělou výdrží a k tomu i rychlým nabíjením. To je kombinace, která rozhodně není standard – a tak jsme se rozhodli zaměřit na tyto benefity o trochu podrobněji, a to v rámci dnešního článku.
Začneme výkonem procesoru Dimensity 9500 s taktem primárního jádra 4,21 GHz a s 3nm výrobní technologií. Procesor patří mezi absolutní špičku, navíc jde o procesor se špičkovou energetickou úsporností, což je u vlajkového modelu více než potřebné. Procesor vás nebude omezovat jak při hraní her, tak třeba při natáčení až 8K videa, pokud takto detailní video vůbec oceníte. Vivo v systému dokonce umožňuje úpravu výkonu telefonu celkově a pro hračičky třeba i virtuální rozšíření RAM, ačkoliv to není potřeba. Použitých 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.1 by mělo být dostatečné i pro ty nejnáročnější uživatele.
Zmínit musíme i koprocesory – vivo V3+ funguje jako „obrazový mozek“ a je součástí procesoru Dimensity 9500, zajišťuje filmový portrétní režim při rozlišení 4K a snímkovací frekvenci 60 FPS, Vivo VS1 je poté nezávislý zobrazovací procesor nové generace, který zpracovává obraz ještě před hlavním čipem.
O skvělém výkonu vypovídají i výsledky benchmark testů, které si můžete prohlédnout na přiložených screenshotech. Výkon Vivo X300 Pro neztrácí ani při velké zátěži, což znamená, že je jako dělaný pro milovníky těch nejnáročnějších herních titulů. Výkon vás nebude brzdit ani za několik let, což z Viva dělá skvělou investici do budoucna. Vivo vám bude dělat společnost minimálně po dobu následujících 5 let, během nichž společnost slibuje velké softwarové aktualizace, a 7 let pak bude svým zákazníkům nabízet bezpečnostní záplaty, čili po tuto dobu bude zařízení plně bezpečné pro provoz.
Velkou novinkou je i nasazení nadstavby OriginOS, kterou zatím měly pouze telefony určené pro čínský trh. Je spojená s operačním systémem Android 16 a nabízí vychytávky, které ocení prakticky všichni. Vyzdvihnout musíme například rozšíření EasyShare pro přenos souborů napříč platformami (tedy si rozumí i s iPhonem). Dále zde najdeme funkce, jako je vysílačka pro off-line komunikaci, iManager jako nástroj pro optimalizaci, správce souborů, ale také integrovaný prohlížeč obrázků a videí. Kromě toho nechybí řada Google aplikací, což značí dobré vztahy Googlu s Vivem. Vivo má také několik funkcí AI, ať už se jedná o vylepšování fotografií či třeba tvorbu titulků v reálném čase, překlad apod.
Zmínili jsme rovněž dlouhou výdrž baterie a rychlé nabíjení, takže i na to se zaměříme detailněji. Vivo X300 Pro se chlubí Li-ion baterií s kapacitou 5 440 mAh (19,75 Wh). Z pohledu výdrže jde o jedenapůl- až dvoudenní smartphone, který si umí velmi dobře ohlídat úbytek procent především v režimu stand-by či situacích, kdy jej příliš nevytěžujete. Vivo má také propracovaný režim úspory energie, čili pokud telefon nevyužíváte, zbytečně se nevybíjí.
Opětovné dobití baterie je otázkou pár desítek minut, a to díky 90W drátovému nabíjení, kdy zvládnete za 15 minut dobít zařízení na 55 %, z 0 na 100 % se dostanete během pouhých 30 minut. Nabíjecí výkon je špičkový, dokonce i při dosažení 99 % se drží okolo 30 W, což je současně u mnohých telefonů maximem. Pro dosažení maximálních výsledků je třeba používat adaptér FlashCharge nebo certifikovaný USB Power Delivery (s PPS), přičemž výsledky jsou u obou adaptérů prakticky srovnatelné, což jsme si v redakci také ověřili (k dispozici jsme měli 90W adaptér FlashCharge i 60W adaptér USB Power Delivery s PPS).
Vivo X300 Pro dále nabízí i rychlé bezdrátové nabíjení, a to s výkonem 40 W, přičemž podporováno je i reverzní bezdrátové nabíjení, kdy vám Vivo poradí, jak zařízení na zádech Viva správně vycentrovat. Samozřejmostí je i možnost optimalizovaného nabíjení na základě vašich návyků, kdy se telefon na 100 % dobije těsně před tím, než běžně vstáváte. I tyto drobnosti dokáží baterii udržet v perfektní kondici po dlouhé měsíce. Pokud rádi hrajete náročné herní tituly a zařízení při tom dobíjíte, bude se hodit i režim maximalizace energie nabíjení, aby se předešlo nadměrnému zahřívání. Vivo vám samozřejmě prozradí, v jakém stavu vaše baterie je, a to ve vztahu k původní, tedy výrobní kapacitě baterie. Pro opravdu krizové situace je zde i funkce na zajištění dostatku energie pro nouzové hlasové volání (až 4 minuty). Vivo si je kvalitou baterie jisté, proto nabízí prodlouženou záruku na baterii, a to na celých 5 let (a 3 roky na telefon).