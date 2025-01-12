Vánoce s Vivem. Připravte se na obří slevy nových modelů řady X300

Vivo naplánovalo příjemnou akci pro všechny své zákazníky, kteří pokukují po nových vlajkových modelech řady X300. Speciální slevová akce začíná již 3. prosince a potrvá až do Štědrého dne, tedy do 24. prosince. Do akce se dostaly obě letošní novinky, jmenovitě jde o Vivo X300 a Vivo X300 Pro.
Cenově dostupnější model Vivo X300 zlevňuje o 15 %, což znamená snížení ceny o více než 4 tisíce korun. Dosavadní doporučená cena 26 999 Kč se tak mění na 22 949 Kč. Vlajkový model Vivo X300 Pro pak zlevňuje o 20 %, a to z částky 34 999 Kč na 27 999 Kč. Sleva tak činí celých 7 tisíc korun.
|Model
|Nová cena
|Původní cena
|Výše slevy
|Vivo X300
|22 949 Kč
|26 999 Kč
|4 050 Kč
|Vivo X300 Pro
|27 999 Kč
|34 999 Kč
|7 000 Kč
Pozitivní zprávou je, že výrobce k oběma modelům ponechává praktický dárek v podobě 90W nabíjecího adaptéru, který jinak běžně stojí 599 Kč. Není to nejdražší dárek, ale rozhodně se hodí, protože budete moci na maximum využít nabíjecí výkon obou novinek řady X300.
Vivo X300 Pro 512GB
|Rozměry
|162 × 75,5 × 8 mm, 226 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 440 mAh
Vivo X300 1 TB
|Rozměry
|150,6 × 71,9 × 8 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,31" (2 640 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|6 040 mAh
Ja koupil ten zázrak za 22.5k plus nabíječka, QI 50W nabíječka a sluchátka. To byla aspoň adekvátní cena...
