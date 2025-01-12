mobilenet.cz na sociálních sítích

Vánoce s Vivem. Připravte se na obří slevy nových modelů řady X300

Michal Pavlíček
2
Vánoce s Vivem. Připravte se na obří slevy nových modelů řady X300
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Vlajkový model X300 Pro zlevňuje o 7 tisíc korun
  • Několik tisíc lze ušetřit i při nákupu Viva X300
  • Dárek v podobě nabíječky výrobce zachovává

Vivo naplánovalo příjemnou akci pro všechny své zákazníky, kteří pokukují po nových vlajkových modelech řady X300. Speciální slevová akce začíná již 3. prosince a potrvá až do Štědrého dne, tedy do 24. prosince. Do akce se dostaly obě letošní novinky, jmenovitě jde o Vivo X300 a Vivo X300 Pro.

Vivo X300 Pro

Cenově dostupnější model Vivo X300 zlevňuje o 15 %, což znamená snížení ceny o více než 4 tisíce korun. Dosavadní doporučená cena 26 999 Kč se tak mění na 22 949 Kč. Vlajkový model Vivo X300 Pro pak zlevňuje o 20 %, a to z částky 34 999 Kč na 27 999 Kč. Sleva tak činí celých 7 tisíc korun.

Model Nová cena Původní cena Výše slevy
Vivo X300 22 949 Kč 26 999 Kč 4 050 Kč
Vivo X300 Pro 27 999 Kč 34 999 Kč 7 000 Kč

Pozitivní zprávou je, že výrobce k oběma modelům ponechává praktický dárek v podobě 90W nabíjecího adaptéru, který jinak běžně stojí 599 Kč. Není to nejdražší dárek, ale rozhodně se hodí, protože budete moci na maximum využít nabíjecí výkon obou novinek řady X300.

Vivo X300 Pro 512GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Vivo X300 Pro 512GB

Rozměry162 × 75,5 × 8 mm, 226 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 440 mAh
Vivo X300 1 TBPřejít do katalogu

Vivo X300 1 TB

Rozměry150,6 × 71,9 × 8 mm, 190 g
DisplejAMOLED, 6,31" (2 640 × 1 216 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor6 040 mAh
tisková zpráva
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Hezké. A co slevy na Dny Marianne? Ty jsou ještě větší. Jsou super, giga, mega?
Ben Ben
Ben Ben
Úžasná sleva. Kor když je to telefon o 5k dražší než předchůdce, tak těch 7k fakt vynikne, no. 🫠
Ja koupil ten zázrak za 22.5k plus nabíječka, QI 50W nabíječka a sluchátka. To byla aspoň adekvátní cena...
Nejživější diskuze