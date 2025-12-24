Stojí 10 tisíc a z Viva X300 Pro udělá „monstrum“. Jaký je externí teleobjektiv?

Mohlo by se zdát, že časy, kdy byly telefony skutečně zajímavé, jsou již nenávratně pryč. Moderní uniformní design, často identická výbava a jen kosmetické rozdíly svádí k myšlence, že nabídka telefonů (nikoliv nutně smartphonů) byla kdysi mnohem pestřejší a dnes už inovace chybí. Pokud se však domníváte, že speciálním doplňkům již kompletně odzvonilo, jste na omylu. Kromě nejrůznějších gadgetů, jako je externí fyzická klávesnice, která z vašeho telefonu udělá BlackBerry, či magnetický AI diktafon na záda, se zde pomalu, ale jistě formuje další trend: produkty vylepšující fotoschopnosti vlajkových lodí.
Nejedná se přitom o „nacvakávací“ objektivy či jiné podobné vychytávky, kterých jsou plná on-line tržiště, ale o oficiální příslušenství samotných výrobců. A jedním z nich je i přídavný teleobjektiv pro nové Vivo X300 Pro. Sada s názvem Telephoto Extender Kit obsahuje teleobjektiv, ale také speciální pouzdro s gripem a adaptéry. Níže přikládáme několik parametrů uváděných výrobcem:
- Ohnisková vzdálenost: 200 mm (ekvivalent 2,35× zoomu teleobjektivu)
- Min. zaostřovací vzdálenost: 1 m
- Úhel stabilizace: 0,5°
- Průměr objektivu: 37 mm
- Průměr vstupní pupily: 26 mm
- Délka objektivu: 111 mm ± 0,5 mm
- Hmotnost: 190 g
Samotný teleobjektiv má schopnost propůjčit telefonu dodatečné 2,35× optické přiblížení a po jeho připojení najdeme mezi rychlými volbami ohniskové vzdálenosti 200, 400, 800 a 1 600 milimetrů. Pokud bychom však chtěli vytěžit maximum a využít i digitální zoom, lze se dostat až na ekvivalent 5 400 mm, což je 225násobek ohniskové vzdálenosti primárního snímače, která činí 24 mm.
Používání externího teleobjektivu vyžaduje nejprve nasazení pouzdra a adaptéru se závitem, k němuž se optika následně připojí. Systém uchycení je přitom velmi podobný, ne-li stejný, jako ten, na který jsme zvyklí u klasických fotoaparátů. Velkým plusem je, že pouzdro vypadá stylově a budete jej rádi nosit i „jen tak“ bez nasazeného objektivu. K sestavě lze navíc připojit grip s dedikovanou spouští a dalšími prvky, přičemž nechybí ani očka pro zavěšení na krk.
A jaké je samotné focení s přídavným teleobjektivem? Především je nutné brát v potaz, že se nejedná o příslušenství, které byste běžně nosili u sebe jen tak pro strýčka příhodu. Ačkoliv to hmotnost a velikost objektivu umožňují, i vzhledem k pořizovací ceně jsem si jej bral pouze tehdy, když jsem měl v úmyslu fotit s teleobjektivem cíleně. Důvodem, proč jej zřejmě nebudete mít v kapse neustále, je i minimální ostřicí vzdálenost jeden metr. Vzhledem k ohnisku 200 milimetrů (tj. zhruba 8násobný zoom) se totiž ne vždy naskytne situace vhodná pro focení na takovou vzdálenost.
Pro ideální výsledky je navíc potřeba dostatek světla a také pevná ruka či dokonce stativ, jak ostatně doporučuje i sám výrobce. V případě portrétů je pak vše uvedené nutné zvážit a upřímně řečeno, mnohdy je výrazně jednodušší vyfotit hezký snímek jen vestavěným teleobjektivem samotného Viva X300 Pro.
Přestože je kvalita výsledných snímků na vysoké úrovni, používáním externí optiky se trochu ztrácí kouzlo mobilní fotografie, kdy telefon stačí jen vytáhnout z kapsy a fotit. V tomto případě je nutné, stejně jako u klasického fotoaparátu, objektiv nasadit, očistit sklo od případného prachu a ideálně neztratit krytky. Vivo X300 Pro s nasazeným příslušenstvím navíc váží přes 400 gramů, což rozhodně není málo na delší nošení. Nutné je počítat i s tím, že v danou chvíli jste omezeni pouze na tento objektiv a nemůžete využívat ostatní senzory.
Externí teleobjektiv pro Vivo X300 Pro je povedeným kusem příslušenství se špičkovým dílenským zpracováním. To se vztahuje také na pouzdro, grip či dokonce velmi hodnotně působící popruh, avšak pro běžného uživatele jde o doplněk tak trochu zbytečný. I bez něj lze totiž s novým Vivem zachytit parádní snímky, a to bez nutnosti tahat s sebou jakoukoliv zátěž navíc. Teleobjektiv tak mohu doporučit jen relativně úzké skupině uživatelů (i s ohledem na cenu), kteří si chtějí s focením skutečně vyhrát a nebude jim vadit (pro co nejlepší výsledky) přibalit do batohu třeba i stativ.
Vivo X300 Pro 512GB
|Rozměry
|162 × 75,5 × 8 mm, 226 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 440 mAh
