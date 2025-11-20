Blíží se skládací Vivo X Fold6. Vlajkový procesor ale nečekejte

Aktuální skládací model od Viva, model X Fold5, byl představen letos v červnu, přičemž prodej na čínském trhu byl zahájen v červenci. Již nyní se však na sociální síti Weibo (viz weibo.com) objevují první informace o budoucím nástupci.
Připravované Vivo X Fold6 má být osazeno procesorem Snapdragon 8 Gen 5. Je nasnadě, že Vivo nenasadí vlajkový typ od Qualcommu, ale i tak bude mít výkonu více než dostatek. Současně se výrobce drží zaběhnutého standardu, kdy již zmíněný X Fold5 rovněž nabídl nikoliv špičkový procesor, ale nadále solidní Snapdragon 8 Gen 3.
Dále se spekuluje o 200megapixleovém fotoaparátu, avšak není známo, zda půjde o hlavní snímač nebo teleobjektiv. Dále je zmíněna čtečka otisků prstů umístěná v bočním tlačítku, což zřejmě nikoho nepřekvapí. O další výbavě prozatím nic nevíme, což je však pochopitelné, neboť představení je údajně plánováno až na 2. čtvrtletí roku 2026, což může být klidně až za půl roku.