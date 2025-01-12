mobilenet.cz na sociálních sítích

Vivo X300 Ultra má dorazit příští rok a lákat fotoaparáty či baterií

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Na zádech by mobil měl mít dva 200megapixelové fotoaparáty
  • Kapacita baterie 7 000 mAh by měla být rovněž velkým lákadlem

Vivo už značnou část modelů řady X300 představilo, avšak nadále se čeká na vrcholný model s přídomkem Ultra. Skrze sociální síť Weibo span class="affiliate affiliate--whole">(viz weibo.com) unikají první informace o připravovaném Vivu X300 Ultra. Ten by měl v portfoliu výrobce nahradit Vivo X200 Ultra a vylepšovat takřka kde se jen dá.

Vivo X300 Pro
Současné Vivo X300 Pro

V prvé řadě se hovoří o baterii, jejíž kapacita se má vyhoupnout na 7 000 mAh. To je o 1 000 mAh více než v případě Viva X200 Ultra a dokonce více než u Viva X300 Pro, které má kapacitu 6 510 mAh. Vivo X300 Ultra bude zaměřeno na fotografování. Na zadní straně mají být hned dva 200megapixelové objektivy. Zřejmě hlavní snímač a teleobjektiv. Doplnit je pak má 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.

Vivo X300 Ultra by se mělo představit během prvního čtvrtletí roku 2026 a údajně má být následně k dispozici na většině světových trhů. Doufejme tedy, že i na tom českém.

Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 16:44
No to sem zvědavej jestli nebude lákat zákazníky mimo Čínu podstatně menší baterkou. 😁 A hlavně snad to v reálné vydrži nebude stejný problém, jako u loňské Ultry, která se slušnou 6k aku držela v testech lehce nad S25 Edge s pidi baterkou. 😃 Aspoň na gsmareně...
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
A u nás bude zas 5500mAh ne 🤣.
