Novinka s optikou Zeiss zlevňuje: Vivo X300 Pro koupíte o 9 a půl tisíce levněji

Král fotomobilů za nejlepší cenu
Vivo ukazuje, že patří mezi nejambicióznější hráče ve světě mobilního focení. Vivo X300 Pro patří mezi nejlépe vybavené fotomobily současnosti. Kombinuje špičkové senzory s optikou Zeiss a nabízí i periskopický teleobjektiv s až 100násobným přiblížením. Pro náročnější fotografy je k dispozici také externí objektiv nebo grip, který mění běžné mobilní focení na jedinečný zážitek.
O plynulý chod se potom stará nejnovější čipset MediaTeku, který zvládá i náročné aplikace, a samozřejmostí je i velká 5 440mAh baterie s rychlým nabíjením. Díky tomu se vrátíte do hry během pár minut.
V Mobil Pohotovosti teď Vivo X300 Pro koupíte ve 20% slevě za pouhých 27 992 Kč a rovnou získáte dva dárky – bezdrátovou nabíječku Vivo 50W Flash Charger a klasickou Vivo 90W FlashCharge. Navíc ale můžete zlevněnou cenu srazit o další 2 500 Kč, a to díky výkupnímu bonusu, který získáte, když v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon.
Cena po slevě a bonusu:
- Vivo X300 Pro jen za 25 492 Kč (běžně 34 990 Kč)
Ve slevě nyní najdete i levnější Vivo V50 lite, u kterého spadla cena na pouhých 4 529 Kč (běžně 5 290 Kč). A to nejlepší? V Mobil Pohotovosti máte garanci, že to vaše objednávky stihnout pod stromeček zavčasu – novinky od Vivo jsou tak skvělým adeptem na dárek.