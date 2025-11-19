Vivo X300 Pro jako mistr zoomu a portrétů? Podívejte se, jak vlajková novinka fotí

Vlajková řada společnosti Vivo je tradičně velmi ambiciózní v oblasti fotovýbavy, kde těží z dlouholetého partnerství se společností Zeiss, ale také z vlastního bohatého know-how. Vivo bylo například jedním z prvních výrobců, kteří do smartphonu implementovali proprietární jednotku zodpovědnou za zpracování obrazu (ISP), čímž si zajistilo ještě vyšší kontrolu nad pořízenými snímky a mohlo uživatelům nabídnout co nejvyšší kvalitu.
Že je nejnovější Vivo X300 Pro schopným fotomobilem jsme uvedli již v podrobné recenzi, pro velký zájem ze strany čtenářů vám však nyní přinášíme další článek zaměřený na to, jak novinka fotí, a to po aktualizaci systému. Stejně jako u každého moderního smartphonu (zejména vlajkového modelu) lze pochopitelně očekávat, že se budou fotoschopnosti postupem času ještě vylepšovat, lze tak konstatovat, že chvíli po uvedení moderní fotomobily zpravidla ani ještě nedosáhly svého plného potenciálu. U Viva X300 Pro jsme například zmiňovali oblast automatického ostření, na které výrobce v rámci aktualizace zapracoval. Použité snímače, především pak teleobjektiv, jsou samy o sobě zajímavé svými parametry, viz tabulka.
|Hlavní snímač
|3,5× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|50 Mpx
|200 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,57
|f/2,67
|f/2,0
|f/2,0
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|85 mm
|15 mm
|20 mm
|Velikost senzoru
|1/1,28"
|1/1,4"
|1/2,76"
|1/2,76"
|Druh ostření
|PDAF, laserové AF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|AF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Vivo X300 Pro po nejnovější aktualizaci softwaru vylepšilo mj. automatické ostření, ale také obdrželo „obecné“ celkové vylepšení fotoschopností. Níže si můžete prohlédnout ukázku portrétu, nočních snímků, denních snímků, ale třeba také režimu dedikovaného pro zachycení jídla.
Vivo X300 Pro 512GB
|Rozměry
|162 × 75,5 × 8 mm, 226 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 440 mAh