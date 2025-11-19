mobilenet.cz na sociálních sítích

Vivo X300 Pro jako mistr zoomu a portrétů? Podívejte se, jak vlajková novinka fotí

Ioannis Papadopoulos
Vivo X300 Pro jako mistr zoomu a portrétů? Podívejte se, jak vlajková novinka fotí
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Prohlédněte si, jak Vivo X300 Pro fotí po obdržení nejnovější aktualizace
  • Neschází ukázka portrétního režimu, záběrů pořízených v noci i ukázka režimu jídla
Vivo X300 Pro
Kde koupitVivo X300 Pro 16GB/512GB
Koupit od 570 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Vlajková řada společnosti Vivo je tradičně velmi ambiciózní v oblasti fotovýbavy, kde těží z dlouholetého partnerství se společností Zeiss, ale také z vlastního bohatého know-how. Vivo bylo například jedním z prvních výrobců, kteří do smartphonu implementovali proprietární jednotku zodpovědnou za zpracování obrazu (ISP), čímž si zajistilo ještě vyšší kontrolu nad pořízenými snímky a mohlo uživatelům nabídnout co nejvyšší kvalitu.

Recenze Vivo X300 Pro – Fotoskvost, který neomrzí
Přečtěte si také

Recenze Vivo X300 Pro – Fotoskvost, který neomrzí

Že je nejnovější Vivo X300 Pro schopným fotomobilem jsme uvedli již v podrobné recenzi, pro velký zájem ze strany čtenářů vám však nyní přinášíme další článek zaměřený na to, jak novinka fotí, a to po aktualizaci systému. Stejně jako u každého moderního smartphonu (zejména vlajkového modelu) lze pochopitelně očekávat, že se budou fotoschopnosti postupem času ještě vylepšovat, lze tak konstatovat, že chvíli po uvedení moderní fotomobily zpravidla ani ještě nedosáhly svého plného potenciálu. U Viva X300 Pro jsme například zmiňovali oblast automatického ostření, na které výrobce v rámci aktualizace zapracoval. Použité snímače, především pak teleobjektiv, jsou samy o sobě zajímavé svými parametry, viz tabulka.

Hlavní snímač 3,5× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 200 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1,57 f/2,67 f/2,0 f/2,0
Ohnisková vzdálenost 24 mm 85 mm 15 mm 20 mm
Velikost senzoru 1/1,28" 1/1,4" 1/2,76" 1/2,76"
Druh ostření PDAF, laserové AF vícesměrové PDAF PDAF AF
Optická stabilizace ano ano ne ne

Vivo X300 Pro po nejnovější aktualizaci softwaru vylepšilo mj. automatické ostření, ale také obdrželo „obecné“ celkové vylepšení fotoschopností. Níže si můžete prohlédnout ukázku portrétu, nočních snímků, denních snímků, ale třeba také režimu dedikovaného pro zachycení jídla.

Vivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Na celou obrazovku
Noční snímky
Vivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Na celou obrazovku
Ukázka portrétního režimu (různé režimy)
Vivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Na celou obrazovku
Režim jídlo
Vivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 ProVivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Na celou obrazovku
Denní snímky
Vivo X300 Pro 512GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Vivo X300 Pro 512GB

Rozměry162 × 75,5 × 8 mm, 226 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 440 mAh
,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze