Vybrali jsme TOP 5 vlastností špičkově vybaveného Viva X300 Pro

Vlajkové Vivo X300 Pro je telefon, který se nesnaží zazářit jen jednou dovedností, ale rovnou celým balíčkem. Elegantní konstrukce, špičkový displej, výborná fotovýbava pod taktovkou Zeiss, brutální výkon a k tomu výdrž i nabíjení, které vás nebude brzdit. Právě těchto 5 vlastností si dnes rozebereme podrobněji.
Vivo X300 Pro je fotografický skvost s nekompromisním výkonem (TEST)
Konstrukce, která je prémiová i praktická
Vivo X300 Pro je přesně ten typ telefonu, který v ruce působí prémiově, ale zároveň „normálně“ použitelně v každodenním životě. Pískově hnědá verze v kombinaci s matným sklem skvěle maskuje otisky prstů, takže jej nebudete muset neustále leštit. Pro konzervativnější je zde samozřejmě i černá varianta. Rámečky z matného hliníku jsou zploštělé podle aktuálních trendů, telefon se tak dobře drží a zároveň působí moderně a luxusně
Na zádech opět kraluje výrazný kruhový fotomodul se spoluprací se Zeiss, díky němuž je X300 Pro na první pohled rozpoznatelný – právě to je u vlajky často příjemný bonus. Potěší rovněž špičková odolnost IP68/IP69, takže se nemusíte bát vody ani prachu. Vivo si dalo záležet i na haptice – telefon nabízí kvalitní haptický motor, u kterého si můžete zvolit typ vibrace (ostřejší nebo jemnější) i jejich intenzitu. V rámci světa Androidu patří haptická odezva X300 Pro k těm nejlepším.
Nechybí ani slot pro dvě fyzické nanoSIM, podporována je také eSIM. Zajímavostí je dedikované „Tlačítko zkratky“ na levém boku. Lze jej naprogramovat podle svých potřeb – jedním stiskem můžete měnit profil hlasitosti, dvojitým stiskem zapnout svítilnu nebo spouštět libovolnou aplikaci.
Displej, na který se chcete dívat pořád
Už papírové parametry displeje naznačují, že tady Vivo rozhodně nešetřilo. Úhlopříčka 6,78" v kombinaci s jemností 452 PPI a LTPO technologií s až 120Hz obnovovací frekvencí znamená nejen velmi plynulý obraz, ale i rozumnou spotřebu energie. Špičkový je také jas – až 4 500 nitů zajišťuje výbornou čitelnost i na přímém slunci, zatímco velmi nízký minimální jas (a možnost jej ještě snížit v nastavení) oceníte v noci.
Velmi tenké rámečky posouvají celkový dojem ještě o kus výš, subjektivně působí X300 Pro ještě „bezrámečkověji“ než veškerá konkurence, bez ohledu na značku. Displej chrání Armor Glass s již nalepenou fólií.
Potěší i podpora HDR10+ a Dolby Vision, takže z X300 Pro uděláte bez problémů kapesní kino – ať už jde o Netflix nebo HDR obsah na YouTube. Vivo navíc nasadilo vysokou PWM stmívací frekvenci 2 160 Hz, což ocení zejména ti, kteří jsou citlivější na blikání displeje. Celkově jde o panel, u kterého se hledají výtky jen velmi obtížně.
Fotovýbava pod taktovkou Zeiss
Vivo X300 Pro pokračuje v tradici fotomobilů značky Vivo a opět těží ze spolupráce se Zeiss. Sestava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač, 200Mpx teleobjektiv se 3,5násobným přiblížením, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx selfie kameru, přičemž hlavní a teleobjektiv mají optickou stabilizaci. Teleobjektiv se navíc opírá o nadprůměrně velký senzor (1/1,4") a světelnost f/2,67, což mu pomáhá i ve zhoršených světelných podmínkách.
V praxi zaujmou především fantastické portréty, kde Vivo X300 Pro potvrzuje pověst jednoho z nejlepších fotomobilů současnosti. Telefon si velmi dobře poradí i s komplikovanými detaily, jako jsou trčící vlasy u dlouhých účesů, a umí nabídnout přirozeně vypadající bokeh. Přidáme-li k tomu barevné profily a efekty Zeiss, získáme nástroj, který dokáže nadchnout nadšence i náročné uživatele.
Velmi dobře si vede i ultraširokoúhlý fotoaparát, zejména v noci. X300 Pro navíc vyniká i v makru, které je plné detailů a věrných barev.
Za zmínku stojí také video – telefon zvládá až 8K záznam při 30 FPS nebo 4K při 120 FPS, a to včetně podpory Dolby Vision. Celkově jde o fotovýbavu, která patří na absolutní špičku a u níž bude Vivo zjevně ještě pravidelně ladit software, stejně jako u modelu X200 Pro.
Výkon, který zvládne dnešek i budoucnost
O pohon Viva X300 Pro se stará čipset Dimensity 9500 vyrobený 3nm technologií s primárním jádrem taktovaným na 4,21 GHz. V praxi patří mezi absolutní špičku a kombinuje vysoký výkon s výbornou energetickou efektivitou. Ať už telefon používáte na náročné AAA hry, editaci videa nebo multitasking, X300 Pro vás nebude brzdit ani dnes, ani za pár let.
Vivo navíc přidává vlastní koprocesory – V3+ jako „obrazový mozek“ pro filmový portrétní režim (například 4K při 60 FPS) a VS1 jako nezávislý zobrazovací procesor, který část obrazových úloh zpracuje ještě před hlavním čipem. I díky tomu působí telefon rychle a svižně i v náročnějších scénářích.
K dispozici je 16 GB RAM typu LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.1, což uspokojí i velmi náročné uživatele. V nastavení navíc najdete možnost výkon upravit nebo si „pohrát“ s virtuálním rozšířením RAM. Benchmarky potvrzují, že si X300 Pro drží výkon i při velké zátěži bez výraznějšího throttlingu.
Důležitá je také dlouhodobá podpora – Vivo slibuje 5 let velkých aktualizací systému a 7 let bezpečnostních záplat. X300 Pro běží na Androidu 16 s nadstavbou OriginOS, která přináší řadu praktických aplikací (Zdraví, EasyShare pro přenos souborů napříč platformami, iManager, offline vysílačku, správce souborů atd.) i několik funkcí umělé inteligence pro fotografie, titulky v reálném čase či překlad. Z hlediska výkonu i softwarového zázemí jde tedy o telefon, který dává smysl jako dlouhodobá investice.
Výdrž a nabíjení, které drží tempo s vámi
Poslední dovednost, která si zaslouží samostatnou pozornost, je výdrž na baterii a způsob, jakým Vivo k nabíjení přistupuje. X300 Pro spoléhá na Li-ion baterii s kapacitou 5 440 mAh, což v praxi znamená zhruba jeden a půl až dva dny provozu na jedno nabití. Telefon si výborně hlídá spotřebu zejména ve stand-by režimu a má velmi propracovaný úsporný režim.
Ještě zajímavější je ale nabíjení. Vivo X300 Pro podporuje 90W drátové nabíjení, přičemž v testech redakce šlo o jedno z nejrychlejších, s jakým se lze setkat. Zhruba za 15 minut se dostanete z nuly přibližně na polovinu kapacity, z 10 % na 98 % pak telefon potřeboval zhruba 24 minut. Nabíjecí výkon se navíc drží velmi vysoko i v závěru nabíjecí křivky – kolem 30 W.
Vivo X300 Pro však umí i 40W bezdrátové nabíjení, a to včetně reverzního – telefon vám navíc na displeji ukáže, jak ideálně vycentrovat nabíjené zařízení. Nechybí ani chytré funkce, jako je optimalizované nabíjení podle vašich návyků (telefon se na 100 % dobije těsně před tím, než běžně vstáváte), režim maximalizace energie nabíjení při hraní náročných her nebo přehled o stavu baterie vzhledem k původní kapacitě. Pro nouzové situace je k dispozici i funkce, která umí zajistit dostatek energie alespoň pro několik minut hlasového volání.
Bonus?
Za zmínku stojí také nadstandardní přístup k záruce – Vivo nabízí prodlouženou pětiletou záruku na baterii a tříletou záruku na samotný telefon, což jen podtrhuje důraz na dlouhou životnost.