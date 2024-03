T-Mobile nabízí jarní 30% slevu na neomezený tarif, jak je to s daty?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

I T-Mobile se jednou za čas pochlubí podpultovým tarifem, který stojí za zmínku, například nyní, kdy rozesílá informaci o svém jarním neomezeném tarifu se slevou 30 %. Konkrétně jde o ceníkový tarif „6 GB a pak Pořád online“, který běžně vyjde na 645 Kč měsíčně, avšak v rámci akce a 30% slevy stojí 449 Kč měsíčně. Tarif lze získat pouze na webu operátora, a to do 31. 3. 2024, nebo do odvolání.

A co za své peníze dostanete? Neomezené volání, neomezené SMS zprávy, 6 GB dat plnou rychlostí a následně službu Pořád online, která umožní zpomalené surfování bez ohledu na limit spotřebovaných dat. Nabídka platí pro nové zákazníky, případně pro zákazníky, kteří migrují z předplacené karty na mobilní tarif. Tarif je samozřejmě bez závazků. Jako dárek za pořízení tarifu získáte zcela neomezené datování na dobu 30 dnů od aktivace v rámci aplikace Můj T-Mobile.

Tarif nelze pořídit na prodejně, ale pouze na webových stránkách společnosti T-Mobile.