Nejlepší skládačka na trhu? Unikly všechny informace o Samsungu Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung chystá revoluci v ohebných telefonech a skrze server Winfuture (viz winfuture.de) unikly kompletní specifikace i podoba modelu Galaxy Z Fold8 Ultra. Letos dojde k zajímavému posunu v označení. Přímým nástupcem loňského modelu Galaxy Z Fold7 je totiž právě verze Ultra. Klasický model Galaxy Z Fold8 bez tohoto přívlastku bude zcela novým typem zařízení, které sází na širší konstrukci.
Model Fold8 Ultra nabídne vnitřní ohebný displej s jemnějším rozlišením 2 256 × 2 504 pixelů a vnější 6,5" displej s rozlišením 2 520 × 1 080 pixelů. Oba displeje samozřejmě podporují 120Hz obnovovací frekvenci. Výrobci se podařilo tělo zařízení extrémně ztenčit na pouhých 4,1 mm v rozloženém stavu při hmotnosti 218 gramů.
Na zadní straně najdeme nadějnou foto sestavu. Hlavní roli hraje 200megapixelová snímač s optickou stabilizací a clonou f/1.7, který doplňuje nový 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv (f/1.9) a 10megapixelový teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením (f/2.4). Pro selfie záběry poslouží dvě 10megapixelové kamerky s clonou f/2.2.
O nekompromisní výkon se postará špičkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, přičemž konfigurace pamětí budou shodné s klasickým Foldem8. V praxi to znamená možnosti 256+12 GB, 512+12 GB a nakonec vrcholná verze s 16GB RAM a 1TB úložištěm. Baterie s kapacitou 5 000 mAh podporuje 45W drátové i bezdrátové nabíjení. Samsung u ní navíc garantuje vysokou životnost. Minimálně 80 % kapacity si uchová i po 1 200 nabíjecích cyklech.
Podle uniklých snímků se telefon představí v šedé (Graphite), krémové (Cream) a fialové (Violet Shadow) barvě, přičemž exkluzivně na e-shopu Samsungu bude k dostání také zelená varianta (Green Shadow). Cena novinky bude startovat na zhruba 53 tisících za 256GB variantu, což je vcelku očekávatelná hodnota.
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