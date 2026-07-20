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Samsung nové konstrukci věří. Širší Galaxy Z Fold8 má být absolutním hitem

Michal Pavlíček
Samsung nové konstrukci věří. Širší Galaxy Z Fold8 má být absolutním hitem
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Samsung novému designu věří, že zláká velké množství zákazníků
  • Měl by se prodávat i lépe než véčko Galaxy Z Flip8

Blížící se letní premiéra nových skládaček od Samsungu přináší zásadní zprávu z výrobních linek. Jihokorejský výrobce podle nejnovějších zpráv serveru Etnews (viz etnews.com) vsadil všechno na jednu kartu. Výrazně navyšuje produkční plány pro základní, nově přepracovaný Galaxy Z Fold8, který je spekulován i s přídomkem Wide. Toho se má vyrobit podstatně více než prémiového sourozence Fold8 Ultra a dokonce má v objemu předstihnout i tradičně populární véčko Galaxy Z Flip8.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
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Samsung Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Fold8 Ultra

Důvod této strategické otočky je jednoduchý, říká se mu masová atraktivita. Základní Fold8 totiž projde kompletní designovou revolucí. Zapomeňte na dosavadní úzký design, novinka dostane kratší a výrazně širší konstrukci s vnějším displejem, který by se měl ovládat stejně pohodlně jako běžný dnešní mobil. K tomu nabídne extrémně nízkou hmotnost pouhých 201 gramů a příznivější cenovku, což z něj v očích Samsungu dělá ideální masový produkt, který má k ohebným telefonům přitáhnout i dosavadní uživatele, kteří váhali.

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Tento krok však znamená, že zájemci o takřka nekompromisní výbavu si připlatí. Luxusní Galaxy Z Fold8 Ultra s výbavou údajně zahrnující 200megapixelový hlavní snímač, antireflexní displej bez viditelného ohybu a obří 5000mAh baterii. Kdo bude chtít co nejlepší výbavu, bude muset sáhnout po variantě Ultra, komu učaruje širší vzhled, bude se zajímat o klasický model Fold8. Je však třeba dodat, že ani Fold8 Ultra nebude mít výbavu na takové úrovni, jako vlajkový Galaxy S26 Ultra, což pro někoho může být poměrně zklamáním.

etnews.com, ,
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