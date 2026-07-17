Spider-Man vyměnil telefon. Nový Samsung Galaxy Z Fold8 se mihl v novém traileru

Očekávaná letní akce Galaxy Unpacked se nezadržitelně blíží a Samsung si pro lákání na své nové skládačky vybral tu největší možnou scénu. V rámci partnerství se studiem Sony vydal exkluzivní filmový klip k chystanému snímku Spider-Man: Zbrusu nový den. V něm se Peter Parker potýká s krabicí plnou rozbitých telefonů ze svých superhrdinských bitev, což jeho technologický asistent vyřeší elegantně. Z 3D tiskárny mu vyrobí odolnější skládací novinky přímo od jihokorejského výrobce.
Hlavní hvězdou reklamy je vedle samotného pavoučího muže především nová generace vlajkové lodi Galaxy Z Fold 8. Krátký spot sice telefon záměrně maskuje odlesky objektivu a rychlými střihy, i tak ale potvrzuje zásadní informaci, o které se v kuloárech mluvilo měsíce. Zapomeňte na dosavadní úzkou nudli. Reklamní kampaň láká na slogan „zcela nový tvar pro zbrusu nový den“ a jasně ukazuje výrazně širší a pohodlnější proporce vnějšího displeje.
Tato netradiční upoutávka dává fanouškům jasně najevo, že Samsung letos vsadil na kompletní redesign. Cílem je nabídnout zařízení, které se v zavřeném stavu bude ovládat stejně přirozeně jako běžný smartphone a po rozevření poskytne ještě lepší plochu pro multitasking. Kromě toho se v traileru vyskytují i další telefony Samsungu a samozřejmě i chytré hodinky, zřejmě rovněž ještě nepředstavený model Galaxy Watch Ultra 2 s ciferníkem Spider-Mana. Oficiálního představení celé nové rodiny produktů včetně modelů Ultra se dočkáme již příští středu 22. červecne.
Jinak proč ne. I dřív byl v trailerech Flip. Dává to smysl. Spiderman byl vždy technologická hračička. Ohebný telefon se hodí víc než klasická konstrukce... natož konzervativní Sony. 😀
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