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Samsung představuje nové skládačky. Kdy je odhalí a jak sledovat tiskovku?

Michal Pavlíček
Samsung představuje nové skládačky. Kdy je odhalí a jak sledovat tiskovku?
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Přímý přenos začne ve středu v 15:00 středoevropského letního času
  • Očekávají se novinky z řad ohebných telefonů a chytrých hodinek
  • Připravujeme také speciální vydání mobilecastu

Klíčová letní událost Samsungu zvaná Galaxy Unapcked je skoro tady. Už ve středu 22. července od 15:00 hodin započne tisková konference a ve stejný moment budou světu oficiálně odhaleny novinky, které si Samsung připravil.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
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Samsung Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Fold8 Ultra

A nač se vlastně můžeme těšit? V prvé řadě na nástupce modelových řad Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Dle posledních spekulací tak dorazí véčkový Samsung Galaxy Z Flip8, který se však vzhledově nijak zásadně lišit nebude. To v první jmenované řadě bude o poznání živěji. Nástupce současného Galaxy Z Foldu7 totiž ponese název Galaxy Z Fold8 Ultra, neboť pod názvem Galaxy Z Fold8 by se měl ukrývat model s přepracovaným vzhledem a širší konstrukcí.

Komentované představení novinek z rodiny Galaxy od Samsungu – mobilecast #special – + soutěž
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Kromě chytrých telefonů s ohebnými displeji by se světu měly ukázat i nové chytré hodinky. Hovoří se jednak o klasickém modelu, pravděpodobně s názvem Watch9, následně však i o vrcholném sportovním modelu Galaxy Watch Ultra 2.

Začátek akce je samozřejmě spjat s přímým přenosem, který bude redakce mobilenet.cz komentovat. Těšit se můžete na Petra Vojtěcha a Petra Holého, našeho hosta ze Samsungu. Počítat můžete nejen s kompletními informacemi o všech novinkách, ale rovněž i s nějakou soutěží.

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