Samsung představuje nové skládačky. Kdy je odhalí a jak sledovat tiskovku?

Klíčová letní událost Samsungu zvaná Galaxy Unapcked je skoro tady. Už ve středu 22. července od 15:00 hodin započne tisková konference a ve stejný moment budou světu oficiálně odhaleny novinky, které si Samsung připravil.
A nač se vlastně můžeme těšit? V prvé řadě na nástupce modelových řad Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Dle posledních spekulací tak dorazí véčkový Samsung Galaxy Z Flip8, který se však vzhledově nijak zásadně lišit nebude. To v první jmenované řadě bude o poznání živěji. Nástupce současného Galaxy Z Foldu7 totiž ponese název Galaxy Z Fold8 Ultra, neboť pod názvem Galaxy Z Fold8 by se měl ukrývat model s přepracovaným vzhledem a širší konstrukcí.
Kromě chytrých telefonů s ohebnými displeji by se světu měly ukázat i nové chytré hodinky. Hovoří se jednak o klasickém modelu, pravděpodobně s názvem Watch9, následně však i o vrcholném sportovním modelu Galaxy Watch Ultra 2.
Začátek akce je samozřejmě spjat s přímým přenosem, který bude redakce mobilenet.cz komentovat. Těšit se můžete na Petra Vojtěcha a Petra Holého, našeho hosta ze Samsungu. Počítat můžete nejen s kompletními informacemi o všech novinkách, ale rovněž i s nějakou soutěží.