Nejlepší fotomobil „do kapsy“? Podívejte se, jak fotí iPhone 17 Pro s 40× zoomem

Éra obřích smartphonů, nazývaných také jako phablety, je, zdá se, za námi, i když jen částečně. Výrobci přišli s chytrým způsobem, jak maximalizovat úhlopříčku obrazovek a zároveň nenosit v kapse od kalhot menší tablet díky ohebným konstrukcím. Velikost zařízení se však stále obvykle pojí s fotovýbavou, kdy se lepší senzory vměstnají jen do většího těla, a pokud chcete nejlepší fotomobil daného výrobce, mnohdy musíte zákonitě sáhnout také po největším modelu. Čest výjimkám, mezi které patří také iPhone 17 Pro (či například Pixel 10 Pro), jež přináší identické senzory v menším těle, a zákazníci tak mají na výběr.
Nový iPhone 17 Pro bude navzdory menšímu nárůstu hmotnosti pro mnohé stále relativně kompaktním zařízením, které se snadno vměstná do kapsy a pohodlně drží, kde nebudou muset dělat ústupky v oblasti fotoaparátu. Jakými snímači novinka disponuje a jak fotí?
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|4násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|48 Mpx
|48 Mpx
|18 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.8
|f/1.9
|Velikost snímače
|1/1,28"
|1/2,55"
|1/2,55"
|?
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,7 µm
|1,12 µm
|1,0 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|13 mm
|100 mm
|20 mm
|Stabilizace
|optická (stabilizace na senzoru)
|bez stabilizace
|optická (stabilizace na senzoru)
|optická
|Rozsah objektivu
|?°
|120°
|?°
|?°
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit až 40× přiblížení.
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh
