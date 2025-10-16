mobilenet.cz na sociálních sítích

Nejlepší fotomobil „do kapsy"? Podívejte se, jak fotí iPhone 17 Pro s 40× zoomem

Ioannis Papadopoulos
Nejlepší fotomobil „do kapsy“? Podívejte se, jak fotí iPhone 17 Pro s 40× zoomem
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nový teleobjektiv má menší ohniskovou vzdálenost, maximální zoom se však přesto dočkal vylepšení
  • Prohlédněte si detailní parametry snímačů i snímky v různých světelných podmínkách
  • Neschází makro, portréty, noční snímky a další
Apple iPhone 17 Pro
Éra obřích smartphonů, nazývaných také jako phablety, je, zdá se, za námi, i když jen částečně. Výrobci přišli s chytrým způsobem, jak maximalizovat úhlopříčku obrazovek a zároveň nenosit v kapse od kalhot menší tablet díky ohebným konstrukcím. Velikost zařízení se však stále obvykle pojí s fotovýbavou, kdy se lepší senzory vměstnají jen do většího těla, a pokud chcete nejlepší fotomobil daného výrobce, mnohdy musíte zákonitě sáhnout také po největším modelu. Čest výjimkám, mezi které patří také iPhone 17 Pro (či například Pixel 10 Pro), jež přináší identické senzory v menším těle, a zákazníci tak mají na výběr.

Nový iPhone 17 Pro bude navzdory menšímu nárůstu hmotnosti pro mnohé stále relativně kompaktním zařízením, které se snadno vměstná do kapsy a pohodlně drží, kde nebudou muset dělat ústupky v oblasti fotoaparátu. Jakými snímači novinka disponuje a jak fotí?

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 4násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 18 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.8 f/1.9
Velikost snímače 1/1,28" 1/2,55" 1/2,55" ?
Velikost pixelů 1,22 µm 0,7 µm 1,12 µm 1,0 µm
Ohnisková vzdálenost 24 mm 13 mm 100 mm 20 mm
Stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace optická (stabilizace na senzoru) optická
Rozsah objektivu 120°
Ostření Dual Pixel PDAF PDAF Dual Pixel PDAF PDAF

Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit až 40× přiblížení.

Denní snímky
Portrétní, makro a selfie snímky
Noční snímky a zhoršené světelné podmínky
Apple iPhone 17 Pro

Rozměry150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 988 mAh
, ,
Diskuze ke článku
Karel Kahovec
Karel Kahovec
Nekupujte si tenhle oranžový mobil - po pár dnech vám začne růžovět a za měsíc si připadáte jako Barbie.
Odpovědět
Avy Rosenfarb
Avy Rosenfarb
Hahaha dobry vtip.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

