Může být iPhone 17 Pro ještě lepší? Nové pouzdro mu přidá dvě praktické funkce

Vlajkovými modely Applu jsou aktuálně iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Pro mnohé jistě dokonalé stroje nabízející maximální výbavu. Někdo jiný by však mohl namítnout, že by se výbava dala ještě něčím vyšperkovat. Inspirací by mohlo být třeba Xiaomi, které si přisvojilo stejné názvy, avšak své top modely osadilo sekundárním displejem na zadní straně.
Možná právě tím se inspirovala značka Dockcase, která na trh uvedla ochranné pouzdro Selfix (viz slefixcase.com). Nejde však jen o obyčejné pouzdro, tento model má na zádech připravený kruhový 1,6" AMOLED displej, který má rozlišení 480 × 480 pixelů a je samozřejmě dotykový. Přítomnost displeje vám umožní využívat sestavu zadních fotoaparátů pro tvorbu selfies, což se rozhodně hodí. Navzdory vylepšení čelní kamerky, zadní snímače jsou výrazně kvalitnější. Na displeji tak pohodlně uvidíte náhled snímané scény.
Nejde však o jedinou věc, kterou může pouzdro lákat budoucí majitele. Nové příslušenství je také vybaveno portem PD 3.0 USB-C s podporou vstupního výkonu až 100 W. Nechybí samozřejmě ani tlačítko pro zapnutí či vypnutí displeje a nakonec i slot pro až 2TB paměťovou kartu. Pouzdro je totiž s telefonem propojeno prostřednictvím USB-C. Společnost Dockcase uvádí, že pouzdro starší jen nasadit a vše je připraveno. Není zapotřebí cokoliv nastavovat nebo instalovat dodatečnou aplikaci. Přímo na paměťovou kartu má jít ukládat fotografie i videa.
Speciální pouzdro Selfix bude dostupné v barevných variantách Blush Pink, Oat White a Midnight Black, avšak prozatím nebyla oznámena dostupnost ani cena.
