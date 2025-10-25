iPhone 17 Pro vs. Pixel 10 Pro: Kdo fotí líp? Duel kamer v kompaktních vlajkách

V aktuální nabídce relativně kompaktních vlajkových smartphonů najdeme dva velké konkurenty: iPhone 17 Pro a také Google Pixel 10 Pro. Pomineme-li další důležité parametry a funkce, jako například využití AI, kde má prozatím Pixel 10 Pro jasně navrch, přestože je využitelnost veškerých AI vychytávek na českém trhu omezená, hraje důležitou roli také fotoaparát. Oba dva smartphony disponují osvědčenou sestavou snímačů v kombinaci primární, ultraširokoúhlý a také zoomovací objektiv v doprovodu schopné selfie kamerky, viz přiložené tabulky.
Apple iPhone 17 Pro
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|4× teleobjektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|48 Mpx
|48 Mpx
|18 Mpx
|Clona
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.8
|f/1.9
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|13 mm
|100 mm
|20 mm
|Velikost senzoru
|1/1,28"
|1/2,55"
|1/2,55"
|?
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,7 µm
|1,12 µm
|1,0 µm
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|Rozsah objektivu
|?°
|120°
|?°
|?°
|Stabilizace
|optická (stabilizace na senzoru)
|bez stabilizace
|optická (stabilizace na senzoru)
|optická
Google Pixel 10 Pro
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5× teleobjektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|48 Mpx
|48 Mpx
|42 Mpx
|Clona
|f/1.68
|f/1.7
|f/2.8
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|25 mm (82˚)
|123˚
|113 mm (22˚)
|103˚ (17 mm)
|Velikost senzoru
|1/1,31"
|1/2,55"
|1/2,55"
|?"
|Velikost pixelu
|1,2 µm
|? µm
|? µm
|? µm
|Typ ostření
|Octa PD, Laser AF
|Quad PD
|Quad PD
|Daul PD
|OIS
|ano
|ne
|ano
|ne
Jak si ale vedou oba smartphony v rámci přímého srovnání? Verdikt je u takovýchto srovnání mnohdy jen dočasný, neboť výrobci těchto dvou relativně nedávno uvedených novinek budou postupem času fotoschopnosti vylepšovat skrze aktualizace. V rámci aktuálního softwaru však můžete rozhodnout již nyní. Fotomobily jsme vyzkoušeli v různých světelných podmínkách, včetně ukázky portrétů, selfie a dalších typů záběrů. Která z novinek podle vás fotí lépe, nám můžete jako vždy napsat do komentářů.
Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy). První snímek patří iPhonu 17 Pro, druhý Pixelu 10 Pro.
