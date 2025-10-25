mobilenet.cz na sociálních sítích
2. kolo Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

iPhone 17 Pro vs. Pixel 10 Pro: Kdo fotí líp? Duel kamer v kompaktních vlajkách

Ioannis Papadopoulos
2
iPhone 17 Pro vs. Pixel 10 Pro: Kdo fotí líp? Duel kamer v kompaktních vlajkách
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Porovnali jsme všechny fotoaparáty v různých scénách
  • Neschází ani ukázka portrétů, nočních snímků či selfies
  • Která z novinek podle vás fotí lépe?

V aktuální nabídce relativně kompaktních vlajkových smartphonů najdeme dva velké konkurenty: iPhone 17 Pro a také Google Pixel 10 Pro. Pomineme-li další důležité parametry a funkce, jako například využití AI, kde má prozatím Pixel 10 Pro jasně navrch, přestože je využitelnost veškerých AI vychytávek na českém trhu omezená, hraje důležitou roli také fotoaparát. Oba dva smartphony disponují osvědčenou sestavou snímačů v kombinaci primární, ultraširokoúhlý a také zoomovací objektiv v doprovodu schopné selfie kamerky, viz přiložené tabulky.

Apple iPhone 17 Pro


Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 4× teleobjektiv Čelní kamerka
Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 18 Mpx
Clona f/1.8 f/2.2 f/2.8 f/1.9
Ohnisková vzdálenost 24 mm 13 mm 100 mm 20 mm
Velikost senzoru 1/1,28" 1/2,55" 1/2,55" ?
Velikost pixelů 1,22 µm 0,7 µm 1,12 µm 1,0 µm
Typ ostření Dual Pixel PDAF PDAF Dual Pixel PDAF PDAF
Rozsah objektivu 120°
Stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace optická (stabilizace na senzoru) optická

Google Pixel 10 Pro


Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 5× teleobjektiv Čelní kamerka
Rozlišení 50 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 42 Mpx
Clona f/1.68 f/1.7 f/2.8 f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 123˚ 113 mm (22˚) 103˚ (17 mm)
Velikost senzoru 1/1,31" 1/2,55" 1/2,55" ?"
Velikost pixelu 1,2 µm ? µm ? µm ? µm
Typ ostření Octa PD, Laser AF Quad PD Quad PD Daul PD
OIS ano ne ano ne

Jak si ale vedou oba smartphony v rámci přímého srovnání? Verdikt je u takovýchto srovnání mnohdy jen dočasný, neboť výrobci těchto dvou relativně nedávno uvedených novinek budou postupem času fotoschopnosti vylepšovat skrze aktualizace. V rámci aktuálního softwaru však můžete rozhodnout již nyní. Fotomobily jsme vyzkoušeli v různých světelných podmínkách, včetně ukázky portrétů, selfie a dalších typů záběrů. Která z novinek podle vás fotí lépe, nám můžete jako vždy napsat do komentářů.

Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 ProGoogle Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy). První snímek patří iPhonu 17 Pro, druhý Pixelu 10 Pro.

Apple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17 Pro
Google Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 ProGoogle Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Na celou obrazovku
Google Pixel 10 Pro
, , , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
David Klement
David Klement
Naposledy upraveno: 12:09
Tak v naprosté většině případů se mi více líbí obrázky vpravo (slider vlevo). Zda jsou to vždy obrázky z Pixelu si nejsem jistý, některé nejsou popsané. Ale jinak je to hlavně u detailních fotek dost odfláknuté, autor si nedal práci s tím, aby výsledná scéna zabírala stejně velké zobrazení (neupravil vzdálenosti adekvátně k úhlu záběrů porovnávaných fotoaparátů) a nepohlídal si směr a úroveň nasvícení. Vsadím se, že se to vše fotilo na prasáka z ruky místo umístění na společný držák s korekcí vzdálenosti kvůli různým FOV a na stativu jak by si srovnávací recenze zasloužila.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Některé iPhone ale víc spíš Pixel.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze