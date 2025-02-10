Návrat hliníku a nový materiál TechWoven: jak se testuje iPhone 17 Pro?

Nový iPhone 17 Pro vzbudil mnoho rozruchu nejen znovuobjeveným hliníkovým šasi, ale také výraznou oranžovou retro barevnou variantou. Spolu s novým vlajkovým modelem v kompaktním provedení dorazilo také zbrusu nové pouzdro z materiálu TechWoven. Jaké jsou naše dosavadní zkušenosti?
Apple iPhone 17 Pro je krásný, výkonný a oslnivě oranžový
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh
