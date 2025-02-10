mobilenet.cz na sociálních sítích

Návrat hliníku a nový materiál TechWoven: jak se testuje iPhone 17 Pro?

Včetně videa
Ioannis Papadopoulos
1
Návrat hliníku a nový materiál TechWoven: jak se testuje iPhone 17 Pro?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Jak se povedlo nové pouzdro z materiálu TechWoven?
  • Osvědčil se nový iPhone 17 Pro po několika dnech používání?
  • To vše se dozvíte v přiloženém videu
Apple iPhone 17 Pro
Kde koupitApple iPhone 17 Pro 256GB
Koupit od 1 065 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Nový iPhone 17 Pro vzbudil mnoho rozruchu nejen znovuobjeveným hliníkovým šasi, ale také výraznou oranžovou retro barevnou variantou. Spolu s novým vlajkovým modelem v kompaktním provedení dorazilo také zbrusu nové pouzdro z materiálu TechWoven. Jaké jsou naše dosavadní zkušenosti?

Apple iPhone 17 Pro je krásný, výkonný a oslnivě oranžový

Apple iPhone 17 ProPřejít do katalogu

Apple iPhone 17 Pro

Rozměry150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 988 mAh
,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
ten jas čo piše gsm je vtip? v auto mode je to nejakých 1000 nitov pričom 16 pro mala 1700 :D ešte aj p17 pro max ma o nejakých 12 nitov menej oproti menšiemu modelu
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze