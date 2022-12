Jak správně nabíjet telefon (s rychlým nabíjením) z hlediska životnosti baterie?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Společnost Xiaomi se dlouhodobě řadí mezi výrobce, kteří se snaží posunout technologii rychlého nabíjení, důkazem toho je i nedávno představený model Xiaomi 12T Pro s podporou 120W nabíjení. Jak správně pečovat o baterii smartphonů (i s ohledem na mrazivé venkovní teploty) a jak je nabíjet tak, aby vydržela co nejdéle?

Nabíjení přes noc je minulost

Návyky uživatelů v oblasti nabíjení se s příchodem velmi rychle se nabíjejících smartphonů bezpochyby změnily. Na rozdíl od dob minulých, kdy bylo běžné nechávat telefon na nabíječce přes noc, lze ponechat nabíjení moderních smartphonů (s rychlým nabíjením) na ráno. Například 120W, nabíjecí výkon (který si můžete sami vypočítat také vynásobením proudu a napětí) je pak zpravidla dostačující k 80, 90%, ale i 100% nabití baterie během 20 až 30 minut. V případě modelu Xiaomi 12T Pro se nám povedlo v rámci redakčního testování nabít z 0 do 100 % za necelých 30 minut. Uvážíme-li, že se průměrnému uživateli skutečně málokdy stane, že by telefon vybil kompletně, je nabití dostačující na celodenní používání (díky integrované 5 000mAh baterii) záležitostí pár minut.

Jak nabíjet co nejšetrněji k baterii?

Na rozdíl od starších druhů baterií rozhodně není potřeba při zakoupení moderního smartphonu řešit (pravidelné) formátování baterie pro zachování její kapacity. Většina odborníků naopak nedoporučuje kompletní vybíjení ani nabíjení do 100 %. Za naprosto ideální pásmo je podle některých považováno rozmezí 50 až 80 %, kdy má údajně docházet k nejnižšímu opotřebení, obecně se však hovoří o nabíjení mezi 20 až 80 %. Pokud se vám tak daří nabíjet telefon v tomto rozmezí, což by s větší baterií neměl být nijak velký problém, měli byste se těšit co nejdelší životnosti bateriového článku.

Zajímavé jsou pak také údaje z laboratorního testování, které nemusí nutně odpovídat používání v každodenních podmínkách, ale uživatelům poskytnou určitou představu. V případě Xiaomi 12T Pro se výrobce na svých stránkách chlubí tím, že je zde pro zajištění optimálního nabíjení implementováno 42 bezpečnostních funkcí a 9 tepelných snímačů s garancí minimálně 800 nabíjecích cyklů. I poté si má však baterie zachovat alespoň 80 % své kapacity.

Xiaomi 12T Pro (RECENZE) s bleskovým nabíjením a 200Mpx foťákem

S ohledem na zimní mrazivé počasí je rovněž vhodné zvážit, kdy budete telefon nabíjet. Obecně vzato platí, že pokud jste telefon používali venku v mrazivých teplotách, je vhodné jej nechat (poté co přijdete do teplé místnosti) postupně přirozeně ohřát. Pokud byste prochladlý telefon okamžitě připojili k výkonnému, v případě Xiaomi 12T Pro 120W, adaptéru (který se nachází rovnou v balení), může dojít ke zbytečnému zvýšení teploty či pomalejšímu nabíjení. Pozvolná změna provozních teplot je pro elektroniku vždy šetrnější.

Pomůže i software

Kromě výše uvedeného stojí za zmínku i softwarové možnosti nastavení související s nabíjením. V případě Xiaomi 12T Pro si tak můžete v nastavení prohlédnout teplotu baterie, ale také se rozhodnout využívat pouze nižší (ačkoliv i v tomto případě se jedná o vysoký výkon) rychlost nabíjení, která by měla být dlouhodobě o něco šetrnější k baterii.

Stejně tak je možné aktivovat funkci optimalizovaného nabíjení, které zamezí nadbytečnému nabíjení, tedy telefon nebude zbytečně nabitý na úroveň 100 % po delší dobu. Na samotnou výdrž, která úzce souvisí s nabíjením, respektive počtem nabíjecích cyklů, se pak vážou i různé úsporné režimy. Ty může být vhodné aktivovat například přes noc, když telefon nepoužíváte.