Výrobci smartphonů pod tlakem: EU zavádí pravidla pro delší životnost a opravy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Energetickou spotřebu běžně řešíme v domácnosti, ať už jde o energetické štítky budov nebo při nákupu nových spotřebičů, kde hledáme co nejlepší hodnocení, tedy třídu A. Nově se však podobných energetických štítků dočkáme také u smartphonů a tabletů, tj. elektroniky, u které jsme na to dosud nebyli zvyklí.

Blýská se zákazníkům na lepší časy?

Od 20. června 2025 budou muset být všechny smartphony, běžné mobilní telefony, bezdrátové telefony (pevné linky) a tablety nabízené na trhu v EU označeny energetickým štítkem. Naopak skládací smartphony nebo telefony určené pro vysoce zabezpečenou komunikaci prozatím tuto povinnost nemají. Cílem tohoto nařízení je prodloužit životní cyklus této elektroniky, a to jak z hlediska opravitelnosti a životnosti baterie, tak celkově. U chytrých telefonů střední třídy by se průměrný cyklus měl prodloužit ze 3 na 4,1 roku. Jaká definice však má dle EU platit pro zařízení, na která se tyto požadavky budou vztahovat? Odpověď najdeme přímo na stránkách EU, viz europa.eu.

Chytré telefony a běžné mobilní telefony využívají mobilní telekomunikační nebo satelitní síť. Běžné mobilní telefony jsou mobilní telefony první generace, které se nepoužívají pro internetové služby a nemají možnost instalace aplikací třetích stran. Chytré telefony mají integrovanou dotykovou obrazovku o velikosti 4 až 7 palců.

Tablety mají velikost obrazovky od 7 do 17,4 palců. Nemají fyzicky připojenou klávesnici a používají operační systém podobný operačnímu systému chytrých telefonů (např. IOS, Android). To je odlišuje od tabletových počítačů, které typicky používají operační systém podobný stolnímu počítači nebo notebooku (např. Windows) a mají (odnímatelnou) klávesnici. EIA řadí tabletové počítače mezi osobní počítače.

Požadavky na ekodesign budou zahrnovat:

odolnost proti náhodným pádům nebo poškrábání a ochranu proti prachu a vodě

dostatečně odolné baterie, které zvládnou minimálně 800 nabíjecích a vybíjecích cyklů při zachování alespoň 80 % své počáteční kapacity

pravidla pro demontáž a opravu, včetně povinností výrobců zpřístupnit klíčové náhradní díly do 5 až 10 pracovních dnů a po dobu 7 let od ukončení prodeje daného modelu výrobku na trhu EU

dostupnost aktualizací operačního systému po delší dobu, a to nejméně 5 let od data uvedení na trh poslední jednotky daného modelu výrobku

nediskriminační přístup pro profesionální opraváře k jakémukoli softwaru nebo firmwaru potřebnému pro výměnu

Energetický štítek bude zařízení řadit do jedné z kategorií označených písmeny A až G, přičemž A představuje nejlepší možné hodnocení a G nejhorší. Dále na něm budou uvedeny informace o výdrži zařízení na plně nabitou baterii v hodinách a minutách, hodnocení odolnosti a výdrže baterie (podle počtu cyklů). Chybět nebude ani zařazení do třídy podle opravitelnosti, respektive náročnosti opravy, a také hodnocení ochrany podle IP kódu. Z výše uvedených požadavků lze také usuzovat, že nejnovější nařízení bude mít pro zákazníky jednoznačně pozitivní dopad, neboť donutí prodloužit délku softwarové podpory i ty výrobce, kteří v této oblasti zaostávají.