Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnes nahlédneme do budoucnosti nabíjení, ukážeme si chystané Xiaomi a nakonec si povíme o dalším propadáku od Googlu. Vítejte u mNews.

Nabíjení vzduchem se stává skutečností – mNews

Nabíjení vzduchem skutečností

Bezdrátové nabíjecí podložky nás zbavily nutnosti připojovat kabel. Co kdyby bylo dalším krokem zbavení se podložky a telefon by se prostě nabíjel kdekoliv v místnosti? To není představa tak nereálná, jak by se mohlo zdát. Své prototypy ukázaly značky Motorola i Xiaomi. Motorola akorát prodloužila dosah běžného bezdrátového nabíjení až na 100 cm. To je však velmi limitující a překážka mezi nabíječkou a telefonem znamená konec nabíjení. Telefon navíc musí být statický. Zajímavěji a více futuristicky vypadá koncept od Xiaomi. To si představuje nabíjecí stanici, která bude vysíláním milimetrových vln nabíjet telefony v dosahu. Ty tedy potřebují speciální přijímač, ale problémem by neměly být ani překážky v cestě. Výkon 5 W nebo dosah až několik metrů vypadá úctyhodně. Je však pravděpodobné, že je zařízení ve fázi výzkumu, není tak vůbec jasné, jestli se z něj v brzké době stane reálný produkt.

Exynos 2100 vs. Snapdragon 888

Vlajkové Samsungy u nás koupíte s procesory Exynos, zatímco třeba v USA se Snapdragonem. A ke smutku všech vycházely procesory Exynos v testech vždy hůře. Nabídly nižší výkon, více se přehřívaly a byly méně efektivní. Zdá se však, že to by se nyní mělo změnit. Podle benchmarků z S21 Ultra vyplývá, že verze se Snapdragon 888 má stále o něco vyšší výkon, avšak Samsung dotáhl zbytek. A ač nepatrně, tak si verze s Exynosem vedla o píď lépe ve výdrži i provozní teplotě.

Xiaomi Mi 11 Lite v přípravě

Xiaomi oficiálně představilo pouze jedinou verzi Mi 11, avšak díky únikům víme, že by se mělo pracovat i na dalších. Zajímavě vypadá Mi 11 Lite, ve kterém se má objevit zcela nový procesor Snapdragon 755. Mezi třemi fotoaparáty na zadní straně nemá chybět pětinásobný teleobjektiv, což by na střední třídu bylo velmi netradiční. Pokud se všechny úniky potvrdí, i tento model by měl zachovat 120Hz displej, avšak pouze IPS. Představení se očekává v březnu.

Google Stadia zavírá studio

Nakonec jedna smutná zpráva. Službě Stadia se nedaří tak, jak by asi Google očekával. Rozhodl se proto zavřít vlastní vývojářské studio a nadále se hodlá zaměřit pouze na spolupráci s dalšími vydavateli. Exkluzivních her se tedy na Stadia asi moc neobjeví.

Připadá vám, že nabíjení vzduchem by měl být ten další milník, kam se má technologie posouvat? Dejte vědět do komentářů.