Jak dopadl test výkonu a výdrže Galaxy S21 Ultra s procesory Exynos a Snapdragon?

Ani u letošní řady Galaxy S21 Samsung nesjednotil použité procesory, tudíž netrvalo dlouho a na internetu se vyrojilo množství nejrůznějších srovnání, která jsou primárně zaměřena na výkonnost použitých čipsetů od společností Qualcomm a Samsung. Jak je na tom tedy Galaxy S21 Ultra s Exynosem 2100 oproti verzi se Snapdragonem 888?

Výsledky testu od Golden Reviewer ukazují zajímavé rozdíly mezi Exynosem 2100 a Snapdragonem 888. Přestože oba čipsety využívají nové jádro Cortex-X1, v případě Exynosu (kde má vyšší takt) se ukázalo, že má o 7 % nižší výkon než Cortex-X1 u Snapdragonu 888. Pokud přepočteme výkon na jednotku W, nabídne Snapdragon 888 o více než 10 % lepší poměr výkon/spotřeba.

SPECint result of Exynos 2100 vs Snapdragon 888 vs Exynos 990 and other flagship SOCs.

Huge improvements over Exynos 990 but still not quite as good as Snapdragon. Detailed explanation in the thread. pic.twitter.com/8d5fwCzUU5