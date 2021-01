Motorola ukázala funkční prototyp bezdrátového nabíjení na vzdálenost 100 cm

Po dnešní zprávě o inovativním způsobu bezdrátového nabíjení technologií Xiaomi Mi Air Charge přichází se svou špetkou do mlýna také Motorola. Slavný výrobce (v současnosti spadající pod čínské Lenovo) se pochlubil neméně zajímavou formu bezdrátového nabíjení, kterou demonstroval na (pravděpodobně upravených) smartphonech Motorola Edge.

Motorola has also joined the true wireless charging race. 😍#motorola pic.twitter.com/9lsjle7kjs