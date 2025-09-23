mobilenet.cz na sociálních sítích

Na designu záleží. Přesvědčí vás o tom chystaná Motorola Edge 70?

Michal Pavlíček
Na designu záleží. Přesvědčí vás o tom chystaná Motorola Edge 70?
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Budoucí novinka zaujme netradičním zeleným odstínem
  • Rámeček mobilu bude kovový
  • Výrobce láká na tenkou a robustní konstrukci

Motorola v letošním roce postupně zavádí řadu Edge 60, přičemž všechny modely se ještě ani nestihly dostat na český trh. To však nebrání dalšímu vývoji a faktu, že Motorola už má připravený minimálně budoucí model Edge 70. První zvěsti o něm přináší známý informátor Evan Blass (viz x.com).

Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku
Motorola Edge 70

Připravovaný model si můžeme prohlédnout na velmi pravděpodobně produktovém tiskovém materiálu, který zachycuje telefon z profilu. Zaujme netradiční zelená varianta, kde je opět v hlavní roli veganská kůže. Ta však již nepokrývá celou zadní stranu, neboť modul s fotoaparáty vypadá hladce a více vystouplý. Líbivě vypadá lemování jednotlivých objektivů.

Recenze Motorola Edge 60 Pro – Stylovka, která se neztratí v davu
Přečtěte si také

Recenze Motorola Edge 60 Pro – Stylovka, která se neztratí v davu

Povšimnout si lze i nově kovové konstrukce, kterou prozrazují tenké plastové anténní předěly. Na levém boku se pak vyjímá tlačítko spouštějící Moto AI, tedy umělou inteligenci. Telefon na snímku působí i velmi tenkým dojmem, což umocňuje i slogan výrobce, který hlásá, že je Edge 70 neskutečně tenká a neuvěřitelně robustní. Je nasnadě předpokládat, že nebude chybět zvýšená odolnost a zřejmě i nějaký ten vojenský standard.

Na další informace o Motorole Edge 70 si budeme muset počkat, avšak není vyloučeno, že se její oficiálního představení dočkáme ještě v letošním roce.

Evan Blass
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze