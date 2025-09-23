Na designu záleží. Přesvědčí vás o tom chystaná Motorola Edge 70?

Motorola v letošním roce postupně zavádí řadu Edge 60, přičemž všechny modely se ještě ani nestihly dostat na český trh. To však nebrání dalšímu vývoji a faktu, že Motorola už má připravený minimálně budoucí model Edge 70. První zvěsti o něm přináší známý informátor Evan Blass (viz x.com).
Připravovaný model si můžeme prohlédnout na velmi pravděpodobně produktovém tiskovém materiálu, který zachycuje telefon z profilu. Zaujme netradiční zelená varianta, kde je opět v hlavní roli veganská kůže. Ta však již nepokrývá celou zadní stranu, neboť modul s fotoaparáty vypadá hladce a více vystouplý. Líbivě vypadá lemování jednotlivých objektivů.
Povšimnout si lze i nově kovové konstrukce, kterou prozrazují tenké plastové anténní předěly. Na levém boku se pak vyjímá tlačítko spouštějící Moto AI, tedy umělou inteligenci. Telefon na snímku působí i velmi tenkým dojmem, což umocňuje i slogan výrobce, který hlásá, že je Edge 70 neskutečně tenká a neuvěřitelně robustní. Je nasnadě předpokládat, že nebude chybět zvýšená odolnost a zřejmě i nějaký ten vojenský standard.
Na další informace o Motorole Edge 70 si budeme muset počkat, avšak není vyloučeno, že se její oficiálního představení dočkáme ještě v letošním roce.