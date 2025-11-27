Připluje vlajková loď od Motoroly? Chystá se model Edge 70 Ultra

Motorola má své portfolio poměrně pestré, avšak ne každý se v něm musí vyznat. Na českém trhu stále ještě nastupují některé modely řady Edge 60, ale přesto už je k dispozici i model Edge 70. Ten je navzdory své dosti vysoké ceně brán spíše jako tenká stylovka. Nemá svou výbavou ambice ohrožovat vlajkové lodě.
Tuto úlohu by mohla plnit Motorola Edge 70 Ultra, kterou zmiňuje známý informátor Evan Blass (viz x.com). Bohužel současně s jejím jménem dodává, že má být vybaven zbrusu novým procesorem Snapdragon 8 Gen 5. Ten je sice hodně výkonný, nicméně nejde o to nejlepší, co Qualcomm nabízí. Tím je procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Zdá se tak, že Motorola Edge 70 Ultra bude klást do popředí jiné prvky výbavy, například kvalitní displej či sestavu fotoaparátů. Prozatím však o výbavě není nic známo a na novinku si tak zřejmě počkáme minimálně do začátku roku 2026.
Načíst všechny komentářePřidat názor