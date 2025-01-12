Je to tak, server mobilenet.cz slaví 20 let působení na tuzemském internetu. My slavíme, vy soutěžíte – soutěžit budete v následujících několika týdnech, ale startujeme už nyní, a to rovnou o špičkovou novinku od Motoroly. Jako obvykle to bude snadná, stačí správně zodpovědět jednu soutěžní otázku a následně mít štěstí při losování, které proběhne pár dnů po ukončení soutěže.
Vyhrajte Motorolu Edge 70 v rámci oslav serveru mobilenet.cz
O co se hraje?
Hned na úvod si zasoutěžíme o naprostou novinku od společnosti Motorola, konkrétně o model Edge 70. Tento nádherný kousek se skvělou výbavou je jako dělaný pro začátek oslav našeho výročí. Výherce se může těšit na smartphone se špičkovou tloušťkou těsně pod 6 milimetrů a hmotností 159 gramů, kterému nechybí hliníkový rámeček a zvýšená odolnost dle certifiakce IP68 a IP69, ale dokonce také splnění vojenského standardu MIL-STD-810H.
Čelní stranu vyplňuje 6,7" pOLED obrazovka s tenkými rámečky, podporou HDR10+ a maximálním jasem až 4 500 nitů, vzhledem k tloušťce zaujme i špičková kapacita křemíkovo-uhlíkové baterie 4 800 mAh, podpora 68W drátového nabíjení, nebo 15W bezdrátového. Samotný telefon pohání úsporný čipset Snapdragon 7 Gen 4, společně s 12GB operační pamětí. Interní paměť poskytne velkorysou kapacitu 512 GB.
Podívejte se, jak to sluší tenké Motorole Edge 70 v uhrančivé „Bronze Green“ – První dojmy
Na zádech se nachází dvojice fotoaparátů, hlavní s 50Mpx rozlišením a sekundární ultraširokoúhlý, který má opět 50 megapixelů, doplňuje je pak senzor světla 3v1. Na čelní straně v průstřelu displeje je pak znovu další 50megapixelový snímač pro selfies. Samozřejmostí je plná podpora dovedností Moto AI a chytrých AI nástrojů od společnosti Google.
Jak hrát a vyhrát?
Je to snadné, ostatně jako vždy. Stačí odpovědět na jednu soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 1. 12. 2025 20:00 do 7. 12. 2025 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.
Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat náš Instagram a dát odběr na našem youtubovém kanálu mobilenet.cz Pokud jste naším odběratelem na Instagramu i YouTube a svoje přezdívky zaznamenáte do soutěžního formuláře, budete do soutěže zařazeni hned dvakrát. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde. Správnou odpověď hledejte na webu výrobce.
Soutěžní formulář
Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.
