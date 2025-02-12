Nejlepší telefon za 8 tisíc: Motorola Edge 60 Pro má obří 6 000mAh baterii

Nejvýhodnější vánoční dárek
Edge 60 Pro patří do vyšší střední třídy, ve které ale skutečně vyniká. Výbavou by se dal zařadit téměř k vlajkovým modelům, cenou ale míří extrémně nízko.
V Mobil Pohotovosti teď chytíte na telefon 39% slevu a za pouhých 7 890 Kč dostanete 6,7" pOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, který zaručuje dokonale plynulý obraz, nechybí 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, rychlé 90W nabíjení či baterie s kapacitou 6 000 mAh. Díky odolnosti IP68 a IP69 se navíc nemusíte bát ani vody či prachu, což z Edge 60 Pro dělá jeden z nejvýhodnějších telefonů ve své třídě.
- Edge 60 Pro jen za 7 890 Kč (běžně 12 990 Kč)
Do slevy zamířily i letošní bestsellery jako Motorola Edge 50 Fusion jen za 3 791 Kč (běžně 5 590 Kč), Motorola Moto G86 Power jen za 5 990 Kč (běžně 8 190 Kč) anebo v téměř 50% slevě Motorola Moto G06 za neskutečných 1 796 Kč (běžně 3 490 Kč).