Zakázané ovoce nejlíp chutná: testujeme Sony Xperii 1 VII, ale v ČR si ji nekoupíte

Loňský rok, ačkoliv byl pro mnohé především ve znamení rozvoje AI (nejen) u smartphonů, také rámoval odchod jednoho mobilního „lovebrandu“ z českého trhu. Řeč je pochopitelně o japonské společnosti Sony, která jako taková u nás i nadále působí, nedávno např. uvedla nová klipová sluchátka i gramofon a také v oblasti televizorů spojila síly s TCL. U mobilní divize je tomu však trochu jinak, a přestože Sony vydalo vyjádření, které nám dává ještě nějakou naději na návrat, aktuální vlajkovou loď Sony Xperii 1 VII si u nás v oficiální české distribuci nepořídíte:
Společnost Sony nebude v Česku a na Slovensku prodávat smartphone Xperia 1 VII. Sony však bude průběžně vyhodnocovat situaci na trhu a poptávku zákazníků. Společnost Sony je i nadále odhodlána plnit veškeré servisní závazky a závazky týkající se aktualizací vůči stávajícím zákazníkům obvyklým způsobem.
Xperia se vším všudy
Aktuální vlajkovou loď se nám naštěstí povedlo zajistit v rámci jiné oficiální evropské distribuce výrobce a nyní ji pro vás již testujeme. A jaké jsou naše první dojmy? Novinka, ačkoliv u ní již výrobu obstarává třetí strana, nikoliv samotné Sony, působí stejně prémiově jako u předchozích modelů a tomu odpovídá i poměrně klasická barevná paleta. Trochu zamrzí, že se k nám nedostala podle našeho názoru ještě líbivější zelená či fialová varianta, avšak je pravdou, že právě černý odstín se u českých zákazníků těší tradičně velké oblibě.
A protože se jedná o Xperii, neschází jí nic, na co jsou/byli majitelé těchto zařízení zvyklí, jako například slot na spodní straně, který lze „vyloupnout“ za pomoci nehtu. Vměstná se do něj nanoSIM a dokonce i paměťová karta o kapacitě až 2 TB, která rozšíří 256GB úložiště. Na horní straně zase sídlí 3,5mm jack důležitý pro všechny audiofily. Na boku pravém pak sídlí kolébka hlasitosti, vypínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů, která je pěkně svižná a správně umístěná doprostřed telefonu. A dole pak najdeme dvoustupňovou spoušť, kterou snadno nahmatáte při držení zařízení na šířku.
Telefon v ruce působí příjemně a na nic si nehraje. Rámy mají jemné vertikální vroubkování pro jistější držení a skleněná záda praktickou texturu. Ani fotomodul, v němž najdeme zcela nový ultraširokoúhlý objektiv oproti předešlé generaci nebo také teleobjektiv s ohniskem 85 až 170 milimetrů a clonou f/2,3 až f/3,5, příliš nevystupuje, přičemž teleobjektiv má, stejně jako hlavní snímač, velikost 1/1,35". Navzdory tomu má tendenci se novinka na rovném povrchu výrazně kývat a např. psaní na klávesnici na telefonu položeném na stole není dost dobře možné.
V průběhu testování se zaměříme na klasické disciplíny, jako např. výdrž baterie, výkon apod., ale také fotovýbavu, kterou hodláme porovnat i s jinými smartphony. Do komentářů nám můžete pokládat dotazy, které ohledně telefonu máte. Na závěr dodejme, že telefon využívá nejnovější Android 16 a obsahuje aktuální lednové bezpečnostní záplaty.
Sony Xperia 1 VII
|Rozměry
|162 × 74 × 8,2 mm, 197 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
Pozor na variantu telefonu s 512GB interní pamětí. Jedná se celosvětovou verzi, která se také vyskytuje na prodej v EU, ale nejde na ní uplatnit případná záruka u výrobce v EU.
V Německu lze koupit například přímo na webu Sony, kde je navíc možnost financování pomocí PayPalu. Max na 24 měsíců. Tato možnost by měla platit do 31.3.
Jediný menší neduh, je, že při objednání musí být doručovací adresa německá, což se dá vyřešit případně pomocí služeb na přeposílání balíků z Německa. Fakturační adresa pak může víc téměř libovolná.
Senzory okolního světla jsou prý vpředu i vzadu - funguje díky tomu automatická regulace jasu lépe?
Telemakro - jak je tento režim použitelný při focení z ruky při maximálním přiblížení?
Tepelný management - drži telefon nízké teploty při delší zátěži?
Díky moc
