První pohled na Pixel 10a: ptejte se, co vás zajímá

Kdo hledá cenově dostupný smartphone s operačním systémem Android, který lze vzhledem k historii smartphonů tohoto výrobce nazvat „referenčním“, jistě zaznamenal příchod nového Pixelu 10a. Novinka se již krátce ohřála v naší redakci a vy se můžete ptát na vše, co vás ohledně Pixelu 10a zajímá.
V rámci prvního pohledu lze vyzdvihnout tradičně několik barevných provedení s povedenými odstíny. Testovaná fialová „Lavender“ je pak sázkou na jistotu, ačkoliv se jako velmi povedené jeví i ostatní odstíny, především „Berry“. Jelikož jsme vázáni embargem, nelze se rozepisovat nad rámec výrobcem publikovaných informací, není však žádným tajemstvím, že Pixel 10a je do velké míry identický s loňským modelem Pixel 9a, jehož recenzi si můžete přečíst.
Novinka nabídne výkonnější nabíjení (drátově i bezdrátově), displej s vyšším jasem, ale např. také podporu satelitní konektivity spolu s Bluetooth 6.0. Mírně upraveny byly také rozměry, avšak téměř nepatrně. Majitelé předešlého Pixelu 9a, kteří zainvestovali do ochranných pouzder, je tak již neupotřebí, na druhou stranu přechod z Pixelu 9a na Pixel 10a nedává vzhledem k minimu změn smysl.
Dnes již nezvyklou předností tohoto smartphonu jsou rovná záda bez vystupujícího fotomodulu a v neposlední řadě potěší také novější sklo Gorilla Glass 7i chránící obrazovku. Naši recenzi můžete očekávat na začátku března po skončení informačního embarga. Do té doby se můžete v komentářích pod článkem ptát na vše, co vás ohledně novinky zajímá.
Google Pixel 10a 256 GB
|Rozměry
|153,9 × 73 × 9 mm, 183 g
|Displej
|POLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 100 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor