První pohled na Pixel 10a: ptejte se, co vás zajímá

Ioannis Papadopoulos
4
První pohled na Pixel 10a: ptejte se, co vás zajímá
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Pixel 10a je do velké míry identický s loňským modelem Pixel 9a
  • Novinkou je výkonnější nabíjení, satelitní konektivita či jasnější displej
Google Pixel 10a
Kdo hledá cenově dostupný smartphone s operačním systémem Android, který lze vzhledem k historii smartphonů tohoto výrobce nazvat „referenčním“, jistě zaznamenal příchod nového Pixelu 10a. Novinka se již krátce ohřála v naší redakci a vy se můžete ptát na vše, co vás ohledně Pixelu 10a zajímá.

Přečtěte si také

V rámci prvního pohledu lze vyzdvihnout tradičně několik barevných provedení s povedenými odstíny. Testovaná fialová „Lavender“ je pak sázkou na jistotu, ačkoliv se jako velmi povedené jeví i ostatní odstíny, především „Berry“. Jelikož jsme vázáni embargem, nelze se rozepisovat nad rámec výrobcem publikovaných informací, není však žádným tajemstvím, že Pixel 10a je do velké míry identický s loňským modelem Pixel 9a, jehož recenzi si můžete přečíst.

Přečtěte si také

Novinka nabídne výkonnější nabíjení (drátově i bezdrátově), displej s vyšším jasem, ale např. také podporu satelitní konektivity spolu s Bluetooth 6.0. Mírně upraveny byly také rozměry, avšak téměř nepatrně. Majitelé předešlého Pixelu 9a, kteří zainvestovali do ochranných pouzder, je tak již neupotřebí, na druhou stranu přechod z Pixelu 9a na Pixel 10a nedává vzhledem k minimu změn smysl.

Novinka má mírně upravené rozměry ve srovnání s Pixelem 9a, designový jazyk zůstal zachován včetně plochých zad

Dnes již nezvyklou předností tohoto smartphonu jsou rovná záda bez vystupujícího fotomodulu a v neposlední řadě potěší také novější sklo Gorilla Glass 7i chránící obrazovku. Naši recenzi můžete očekávat na začátku března po skončení informačního embarga. Do té doby se můžete v komentářích pod článkem ptát na vše, co vás ohledně novinky zajímá.

Rozměry153,9 × 73 × 9 mm, 183 g
DisplejPOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G4,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 100 mAh
, ,
Diskuze ke článku
Petr Basa
Petr Basa
NFC, čtečka otisků v displeji, kompatibilita s MagSafe, nebo něco podobného?
Mirek Hroch
Mirek Hroch
Rychlost nabíjení - nabíjecí křivka. Největší mínus 8a je to pomalý nabíjení, to je pain. 15 W a to vůbec ne celou dobu, takže do plna 2 hodiny. Uf.
