mobilenet.cz na sociálních sítích

Kolik bude stát vlajková Motorola Signature? Známe evropskou cenu

Michal Pavlíček
4
Kolik bude stát vlajková Motorola Signature? Známe evropskou cenu
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Cena je stanovena na necelých tisíc eur za vrcholnou 512GB variantu
  • Prodej na českém trhu začne během 1. čtvrtletí roku 2026

Motorola v tomto týdnu na veletrhu CES 2026 představilo nejvybavenější model zvaný Signature. Navzdory zvolení zcela nové řady razí model Signature designový směr jako kterákoliv jiná Motorola ze současné nabídky. Novince však nelze upřít výraznou snahu o styl. Kovový rámeček textilní záda a tenká konstrukce, to jsou jen ty hlavní prvky, které dotváří její vzhled.

Motorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola SignatureMotorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Motorola Signature
Na celou obrazovku
Motorola Signature

Výbava cílí na náročnou klientelu, která kromě vzhledu vyžaduje i adekvátní výbavu. Procesor Snapdragon 8 Gen 5 sice není ten nejlepší, ale výkonem nezklame. Nasazen je špičkový zakřivený AMOLED displej či čtveřice 50megaopixelových fotoaparátů, z nichž jeden je v průstřelu displeje. Baterie rekordy neboží, ale spolehnout se můžete na rychlé drátové i bezdrátové nabíjení. U Motoroly je již dobrou tradicí, že její telefony nabízí odolnost proti vodě, prachu i pádům.

Opravdová vlajka dorazila, přichází stylová Motorola Signature
Přečtěte si také

Opravdová vlajka dorazila, přichází stylová Motorola Signature

Od výrobce již máme potvrzeno, že se model Signature objeví i na českém trhu, a to v průběhu prvního čtvrtletí. Nejpravděpodobněji vypadá přelom února a března. Otazníky se však vznášely nad cenou. Tu českou nadále neznáme, ale ledacos může naznačit odtajněná německá cena skrze oficiální stránky Motoroly (viz motorola.com/de). Za 512GB verzi, která je spjata s 12GB operační pamětí si výrobce účtuje 999 eur, tedy něco málo přes 24 tisíc korun. Obdobnou cenu lze očekávat i v případě českého trhu.

Motorola SignaturePřejít do katalogu

Motorola Signature

Rozměry162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
DisplejAMOLED, 6,8" (? × ? px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor5 200 mAh
motorola.com/de
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Vit
Martin Vit
V době, kdy vlajky s podobným hardwarem stoji kolem 30k a jestli tomu udělají zaváděcí akci + nějaký dárek za 21k, to není vůbec špatné. Škoda, že na tu motorku lidi moc neslyší a osobně, ač pořád měním značky, tak nevím, zda bych do ní šel. Např. Viva X300 Pro se prodávají na inzercích od lidí s fotokitem za 21-22k, pak je to docela jasný...
Hezký den všem.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
Nová designová linka by stála za úvahu. Jak už zmínil Ben, koupit si telefon za 1000€ a mít téměř stejný design jak telefon za 150€. Každý to neřeší, také bych se nepos....., ale mrzení to je. Cena vysoká, ale na začátku očekávám kupu "skvělých" dárků 😉
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze