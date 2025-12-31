Kolik bude stát vlajková Motorola Signature? Známe evropskou cenu

Motorola v tomto týdnu na veletrhu CES 2026 představilo nejvybavenější model zvaný Signature. Navzdory zvolení zcela nové řady razí model Signature designový směr jako kterákoliv jiná Motorola ze současné nabídky. Novince však nelze upřít výraznou snahu o styl. Kovový rámeček textilní záda a tenká konstrukce, to jsou jen ty hlavní prvky, které dotváří její vzhled.
Výbava cílí na náročnou klientelu, která kromě vzhledu vyžaduje i adekvátní výbavu. Procesor Snapdragon 8 Gen 5 sice není ten nejlepší, ale výkonem nezklame. Nasazen je špičkový zakřivený AMOLED displej či čtveřice 50megaopixelových fotoaparátů, z nichž jeden je v průstřelu displeje. Baterie rekordy neboží, ale spolehnout se můžete na rychlé drátové i bezdrátové nabíjení. U Motoroly je již dobrou tradicí, že její telefony nabízí odolnost proti vodě, prachu i pádům.
Od výrobce již máme potvrzeno, že se model Signature objeví i na českém trhu, a to v průběhu prvního čtvrtletí. Nejpravděpodobněji vypadá přelom února a března. Otazníky se však vznášely nad cenou. Tu českou nadále neznáme, ale ledacos může naznačit odtajněná německá cena skrze oficiální stránky Motoroly (viz motorola.com/de). Za 512GB verzi, která je spjata s 12GB operační pamětí si výrobce účtuje 999 eur, tedy něco málo přes 24 tisíc korun. Obdobnou cenu lze očekávat i v případě českého trhu.
Motorola Signature
|Rozměry
|162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g
|Displej
|AMOLED, 6,8" (? × ? px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
