Motorola Edge 70 Fusion je stylovka se dvěma variantami baterie. Jakou si vyberete?

Motorola postupně kompletuje novou řadu Edge 70, přičemž právě představila dostupnější model s přídomkem Fusion. Tyto kousky se vždy snaží namíchat zajímavý koktejl dobré výbavy v kombinaci se stylovým vzhledem. Nejnovější počin proto vsadil na zakřivený displej po všech čtyřech stranách. Konkrétně jde o AMOLED panel s 6,78" úhlopříčkou, 144Hz obnovovací frekvencí a jasem až 5 200 nitů.
Poněkud zamrzí pouze plastový rámeček, zadní strana je inspirována nylonem. Dostalo se však na poctivou zvýšenou odolnost se stupni krytí IP68 a IP69. U Motorol nepřekvapí rovněž plnění vojenského standardu MIL-STD 810H.
Hardware je z části poplatný střední třídě a nutno podotknout, že výrobce spíše šetřil. Nasazen je Snapdragon 7s Gen 3 společně s 8GB a 256GB interní pamětí typu uMCP. O podpoře paměťových karet se výrobce nezmiňuje. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba Hello UX, výrobce slibuje 3 velké aktualizace systémů a 4 roky bezpečnostních záplat.
Situace kolem fotoaparátů je poměrně přehledná. Každý zde má svůj smysl a každý dozajista využijete. Hlavní snímač Sony LYTIA 710 má 50 megapixelů, světelnost f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°, kterým lze pořizovat i makro snímky. V průstřelu displeje je pak čelní kamerka s 32 megapixely pro tvorbu selfies, popřípadě pro videohovory.
Zajímavost se týká baterií. Motorola totiž připravila hned dvě varianty modelu Edge 70 Fusion. Jak naznačují britské (viz motorola.com/gb) i německé (viz motorola.com/de) oficiální stránky, obě verze se podívají do Evropy. Ta základní a o něco tenčí má kapacitu 5 200 mAh, ta lepší s větší baterií a nepatrně větší tloušťkou láká kapacitou 7 000 mAh.
|Varianta modelu Edge 70 Fusion
|Větší baterie
|Menší baterie
|Kapacita baterie
|7 000 mAh
|5 200 mAh
|Výdrž dle výrobce
|až 50 hodin
|až 39 hodin
|Nabíjení
|68 W
|68 W
|Rozměry
|162,76 × 75,6 × 7,99 mm
|162,76 × 75,6 × 7,21 mm
|Hmotnost
|193 gramů
|177 gramů
|Cena (přepočet z EUR/GBP)
|11 000 Kč
|10 000 Kč
Nová Motorola Edge 70 Fusion bude nabízena v modré, zelené a černé variantě. Za verzi se 7 000mAh baterií si výrobce žádá 439,99 eur, což je v přepočtu necelých 11 tisíc korun. Za variantu s menší baterií je stanovena cena 419,99 eur, tedy v přepočtu lehce nad hranicí 10 tisíc korun. Přesný termín zahájení prodeje není znám.
