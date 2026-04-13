Motorola Edge 70 Pro se poprvé ukazuje oficiálně. Bude stát za to?

Marek Vacovský
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Motorola začala oficiálně lákat na model Edge 70 Pro, který se objevuje na stránkách Flipkartu
  • Potvrzeny jsou první designové prvky, včetně barev a materiálů

Jak upozornili kolegové z gsmarena.com, Motorola zahájila kampaň k připravovanému modelu Motorola Edge 70 Pro. Ten se objevuje na stránkách indického obchodu Flipkart. Zatímco samotná stránka zatím mnoho detailů neodhaluje, víme, že Motorola vsadí na slogan „seize the night“, který naznačuje důraz na fotografování za zhoršených světelných podmínek.

Motorola zároveň potvrdila, že Edge 70 Pro dorazí ve třech barevných variantách. Každá z nich má mít odlišné povrchové zpracování zad.

Podle dostupných informací přitom pracuje Motorola hned na třech modelech řady Edge 70. Varianta Pro má samozřejmě patřit mezi to lepší a postupné odhalování naznačuje, že oficiální představení se blíží.

Další detaily by měly být každopádně zveřejněny v následujících týdnech a na mobilenet.cz vás budeme informovat o všem důležitém.

