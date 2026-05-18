Motorola Razr Fold part of FIFA World Cup 26™ Edition vás může dostat na zápas

Skládací smartphony dnes nejsou jen o technologiích, ale stále častěji také o stylu a emocích. Motorola to potvrzuje novinkou Motorola Razr Fold part of FIFA World Cup 26™ Edition, která vznikla u příležitosti partnerství s FIFA World Cup 2026™. Výsledkem je speciální edice smartphonu, která cílí nejen na fanoušky moderních technologií, ale i fotbalu.
Kromě tematického designu a speciálních prvků láká také na velmi zajímavé bonusy. Hned při nákupu totiž můžete ušetřit 7 000 Kč a navíc získáte stylus Moto Pen Ultra zdarma. Hlavním lákadlem je však vstupenka na jeden ze čtyř vybraných zápasů týmů Anglie či Argentiny v rámci FIFA World Cup 2026™.
Jak získat vstupenku na FIFA World Cup 2026™?
Celý proces je poměrně jednoduchý. Nejprve je potřeba zakoupit Motorola Razr Fold part of FIFA World Cup 26™ Edition u vybraných prodejců. Následně stačí zařízení registrovat prostřednictvím oficiální stránky Motorola Redemption, vyplnit IMEI telefonu a osobní údaje a poté si vybrat jeden z dostupných zápasů.
Motorola zároveň upozorňuje, že výběr konkrétního utkání závisí na aktuální dostupnosti. Kategorie sedadel i finální umístění vstupenek určuje pořadatel akce a oficiální ticketing partner FIFA World Cup 2026™. Počet vstupenek je omezen.
Speciální edice, která se odlišuje
Motorola Razr Fold part of FIFA World Cup 26™ Edition se od standardní varianty odlišuje speciálním designovým zpracováním a tematickými prvky spojenými s FIFA World Cup 2026™. Nechybí unikátní detaily na těle telefonu ani speciální software včetně tapet, animací či motivů inspirovaných šampionátem. Motorola tím navazuje na dlouhodobou snahu spojovat moderní technologie se stylem a lifestylem.
Samotný Razr Fold přitom cílí na uživatele, kteří chtějí velký vnitřní displej v kombinaci s kompaktním tělem po složení. Nechybí prémiové zpracování, vysoký výkon ani výbava zaměřená na multimédia, produktivitu a fotografování. Součástí balení je navíc právě stylus Moto Pen Ultra, který rozšiřuje možnosti práce i zábavy.
Bonusy nekončí jen u vstupenky
Kromě vstupenky na FIFA World Cup 2026™ Motorola přidává i další benefity. Po registraci a splnění podmínek lze získat například chytré hodinky Motorola Moto Watch za recenzi. Nechybí ani 6měsíční přístup ke službě Perplexity Pro zdarma.
Akce platí do 7. června 2026, respektive do vyprodání zásob či naplnění kapacity vstupenek – sama Motorola upozorňuje, že uvolnila pouze okolo 100 kusů tohoto telefonu, přičemž „kdo dřív přijde, ten dřív bere“, stejně tak si může vybrat právě ten zápas, který se mu zamlouvá nejvíce. Pokud tedy patříte mezi fanoušky skládacích smartphonů a zároveň vás láká atmosféra FIFA World Cup 2026™, jde rozhodně o jednu z nejzajímavějších mobilních akcí letošního roku.