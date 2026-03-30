Motorola se těší dlouhé tradici uvádění telefonů, které jsou vše, jen ne tuctové. Mnohdy jsou to přitom detaily vycházející například z několikaleté spolupráce s Pantone, tedy netradiční, líbivé barvy, ale také třeba parfémované balení či použité materiály (dřevo či Alcantara). A z těchto předností těží i nová Motorola Signature, navrch navíc přidává špičkový výkon, displej a další vychytávky.
Technické parametry Motorola SignatureKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2026,
Obsah balení: moderní „klasika“
V krabičce najdeme kromě samotného smartphonu také příslušenství, které je již pro Motorolu v tomto segmentu standardem. Konkrétně se jedná o poctivý USB-C/USB-C kabel podporující maximální nabíjecí výkon novinky (až 90 W) a praktické průhledné pouzdro. To nijak nekazí vzhled telefonu a zároveň disponuje integrovaným magnetem pro nabíjení/příslušenství. Samozřejmostí zůstává typické parfémování balení.
- včetně pouzdra i kabelu
Konstrukce a zpracování: praktická a líbivá zároveň
Elegantní konstrukce využívá tkaninová záda inspirovaná tzv. keprem. Tento typ vazby přitom můžete vidět například v automobilovém průmyslu nebo u designového nábytku. Materiál působí velmi odolně, což potvrdilo i několikatýdenní testování v náročnějších podmínkách. Jedinou nevýhodou může být mírná kluzkost tkaniny. Na zadní straně zároveň nenajdete žádný výrazný fotomodul, nýbrž decentní čtverec s trojicí objektivů, což podtrhuje elegantní vzhled.
Novinka zaujme mj. i nízkou tloušťkou 7 mm, což je u vlajkové lodi s vlajkovým výkonem i použitou fotovýbavou úctyhodný počin. Velmi pěkným detailem jsou hliníkové rámečky a precizně vyvedené mřížky reproduktorů. Haptická odezva je na vysoké úrovni, i když na absolutní vrchol trhu jí kousek chybí. Certifikace IP68 a IP69 jsou doplněny o armádní standard MIL-STD-810H, takže je novinka odolná vůči všemu, co vás jen napadne: vodě, prachu, zvýšeným vibracím, vlhkosti, extrémním teplotám atd.
- unikátní design s tkaninovými zády
- nízká tloušťka a povedený vzhled
- vysoká odolnost
- v dlani kepr mírně klouže
Displej: zkrátka povedený
V oblasti obrazové technologie sází Motorola na 6,8" LTPO AMOLED panel s mírným zaoblením po všech stranách. Toto řešení je ideální pro pohodlné používání systémových gest, aniž by docházelo k nechtěným dotekům či deformaci obrazu kvůli zaoblení. Výrobce musím pochválit za nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů, která je umístěna výš. Je extrémně rychlá, spolehlivá a bez problémů si poradí i s mokrými či zpocenými prsty.
Samotný panel nabízí špičkové hodnoty: vysoký jas pro čitelnost na přímém slunci, jemnost 446 PPI a podporu standardů Dolby Vision či HDR10+. Obnovovací frekvence dosahuje až 165 Hz, ačkoliv v běžném prostředí systém pracuje se 120 Hz (165 Hz je vyhrazeno pro herní režim, resp. podporované hry). Menší výtku mám pouze k absenci speciální antireflexní vrstvy, která by novince v roce 2026 slušela víc a několik telefonů jí již disponuje, nicméně ochrana v podobě Gorilla Glass Victus 2 je solidním standardem.
- až 165Hz obnovovací frekvence
- kvalitní LTPO AMOLED panel
- bez antireflexní úpravy
Zvuk: bez problémů
O zvuk se stará dvojice reproduktorů, které kromě dostatečné hlasitosti nabízejí i slušnou basovou složku a prostorový efekt. Aktivace Dolby Atmos zvukový zážitek citelně vylepšuje a podobně jako u jiných novodobých produktů výrobce neschází ani zde logo značky Bose. Kvalita hovorů je pak naprosto bezproblémová, čistý zvuk si užijí obě strany hovoru.
- hlasitý projev s basovým nádechem
- Dolby Atmos
Výkon hardwaru: řešení v podobě Snapdragonu 8 Gen 5
O výkon se stará 3nm čipset Snapdragon 8 Gen 5, který zajišťuje bleskovou odezvu a schopnost plynule spustit prakticky jakoukoliv hru, ačkoliv se nejedná o vyloženě vlajkový model výrobce Qualcomm. Čip je nicméně kromě výkonu také velmi energeticky efektivní, díky čemuž se tělo telefonu výrazně nezahřívá ani při delší zátěži. K dispozici je 16 GB RAM LPDDR5X a štědré 512GB úložiště UFS 4.1, což jsou parametry, které uspokojí i ty nejnáročnější. Stran zahřívání se při běžném používání nemusíte ničeho obávat, znatelněji se smartphone zahřeje až při náročnějších aktivitách (například spuštění náročných benchmarků), kdy se rámečky dokáží docela výrazně „rozžhavit“, a to do takové míry, že držení v dlani není příjemné. Pokud si ale telefon nekupuje vyloženě, aby sloužil pro gaming a budete jej používat standardním způsobem (jako zařízení pro používání běžného souboru aplikací, tj. chatovacích, focení, prohlížení internetu, navigaci a občasné hraní), nemusí vás to trápit. .
- moderní vlajkový čip
- štědré úložiště i RAM
- při vysoce náročných aktivitách se více zahřívá
Výdrž baterie: příjemné překvapení
Baterie s kapacitou 5 200 mAh je vzhledem k tloušťce zařízení úctyhodná. Reálně lze bez problémů zvládnout jeden a půl dne používání na plné nabití, s trochou snahy se lze dostat i dny dva. Obrovským plusem je nicméně rychlost nabíjení, která do velké míry zvyšuje komfort používání: na 90 % se dostanete cca za 30 minut. Rychlonabíjení je tradičně nejprve nutné povolit v nastavení, kde si lze také aktivovat funkci upozornění na pomalé nabíjení. Nechybí ani výkonné 50W bezdrátové nabíjení, resp. 5W reverzní bezdrátové, což je hodnota plně dostačující k nabíjení sluchátek a dalších wearables.
- rychlé nabíjení
- slušná výdrž na nabití/
Konektivita: Wi-Fi 7 jako standard
Moderní konektivita zahrnuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a technologii UWB, samozřejmostí je rovněž výčet všech navigačních služeb a podpora eSIM či NFC.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: teleobjektiv v hlavní roli?
Motorola Signature nabídne velký primární snímač, ultraširokoúhlý objektiv s autofokusem i trojnásobný teleobjektiv s OIS. Za zmínku také stojí spolupráce se společností Pantone, která zajišťuje ideální naladění barevnosti snímků.
|Hlavní fotoaparát
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.4
|f/2.0
|f/1.9
|Velikost snímače
|1/1,28"
|1/1,95"
|1/2,76"
|1/2,93"
|Označení snímače
|Sony LYTIA 828
|Sony LYTIA 600
|Samsung ISOCELL JNS
|Sony LYTIA 500
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,8 µm
|0,64 µm
|0,6 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|71 mm
|12 mm (122 stupňů)
|23 mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|PDAF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Pořízené snímky jsou (zejména s přihlédnutím k ceně) na velmi slušné úrovni, ať už co se týče vysoké úrovně detailů, líbivé barevnosti, která je zpravidla pěkně sladěná napříč jednotlivými senzory, či práce s expozicí a nastavením kontrastu obecně. V průběhu testování jsem si navíc všiml, že se po obdržení aktualizace výsledky zlepšily a jsou více konzistentní, nicméně stále občas narazíte na to, že pořízený snímek kvalitou neodpovídá podobné scéně, kterou jste zachytili dříve. Novinka také občas nemá úplně ideálně nastavenou expozici či fungující HDR, nejedná se však o pravidlo, jak jsem uváděl výš, spíše o menší nekonzistence. Naopak platí, že, zejména za rozumných světelných podmínek, dokáže Signature pořizovat vysoce kvalitní snímky na všechny snímače a i ve zhoršených světelných podmínkách si vede Signature slušně: vyhýbá se šumu a skýtá dostatek detailů. Video lze natáčet až v 8K s 30 FPS. U videa lze pochválit dobře fungující stabilizaci i rychlé přeostřování. Fotoaplikace pak funguje příkladně svižně a nabízí také profesionální režim, časosběr, duální snímek, panorama a další.
- velmi schopná fotovýbava
- občasná nekonzistence ve výsledné kvalitě
Software: AI všude, kam se podíváš
Motorola garantuje u novinky „až sedm aktualizací operačního systému Android a až sedm let bezpečnostních aktualizací, což je dosud nejlepší aktualizační politika společnosti Motorola,“ uvádí sám výrobce v tiskových materiálech. Klíčové je však právě slovíčko „až“, neboť Motorola v minulosti neměla vždy tak docela příkladný přístup k aktualizacím. V každém případě je však software, respektive nadstavba, povedená. Nebýt zbytečně předinstalovaných aplikací, jako je například Temu, byl by zážitek ještě lepší. Hlavním důvodem je přitom to, že nadstavba Hello UI je napěchována různými vychytávkami a bohatými možnostmi úprav, přitom podle mého názoru působí přehledněji a intuitivněji ve srovnání s konkurencí. Streamovat obsah z telefonu lze drátově i bezdrátově skrze Smart Connect, pohrát si lze s nastavením obou obrazovek, vizuálem rozhraní atp. Telefon rovněž chytře využívá hned několik různých AI (např. Perplexity nebo Copilot), díky čemuž dokáže mnohdy lépe pracovat s textem, sumírováním, vyhledáváním informací apod. Těšit se můžete také na velmi svižný chod zařízení a vizuálně atraktivní prostředí.
- množství funkcí AI
- dlouhá softwarová podpora
- ne tak docela garantovaná délka podpory
Zhodnocení
Motorola Signature je povedeným smartphonem, který za velmi konkurenceschopnou cenu nabízí zcela dostačující výkon, skvělý displej a bleskové nabíjení, to vše zabalené v unikátním a odolném těle. Drobnou pihou na kráse může být tendence výraznějšího zahřívání při velmi vysoké zátěži či ne vždy zcela konzistentní výsledky, co se fotoaparátů týče, celkově se však jedná o jeden z velmi zajímavě vybavených telefonů letošního roku. Jen kdyby si Motorola ještě „dala pokoj“ s množstvím přeinstalovaných aplikací třetích stran, pokud však hledáte stylovou vlajkovou loď, která se nebojí odlišit, nákup mohu s klidným svědomím doporučit.
Konkurence
Konkurencí může být například iPhone 17 Pro (Max), který je však výrazně dražší a nepodporuje tak výkonné nabíjení. Na druhou stranu se chlubí integrovaným magnetem i systémem bez balastu.
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh
Dalším soupeřem je například Vivo X300 Pro s ještě lepší fotovýbavou. Motorola nabídne například technologii UWB a ještě výkonnější čip, Vivo naopak kontruje o něco větší baterií.
Vivo X300 Pro 512GB
|Rozměry
|162 × 75,5 × 8 mm, 226 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 440 mAh
Zajímavou alternativou může být rovněž Google Pixel 10 Pro XL s o něco lepší fotovýbavou, integrovaným magnetickým Qi2, avšak také výrazně pomalejším nabíjením či (minimálně papírově) o něco nižší odolností. Předností Pixelu je software, kde nenajdete zbytečný balast a lze se spolehnout na příslib 7leté podpory.
Google Pixel 10 Pro XL 512 GB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz
