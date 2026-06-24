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Motorola Edge 70 Pro dorazila na český trh a rovnou ve slevové akci

Ondřej Pohl
Motorola Edge 70 Pro dorazila na český trh a rovnou ve slevové akci
Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz
  • Nový smartphone Motorola Edge 70 Pro nabízí mimořádně tenký design, výkonný čipset MediaTek a špičkovou sestavu 50 fotoaparátů včetně periskopického objektivu
  • Výbavu doplňuje inovativní silikon-uhlíková baterie s vysokou kapacitou 6 500 mAh, extrémní odolnost standardu IP68/IP69 a podpora stylusu Moto Pen Ultra
  • V letní zaváděcí akci trvající do konce srpna je telefon k dispozici za sníženou cenu od 11 999 Kč společně s hodnotnými dárky jako chytré hodinky nebo Moto Tag 2

Motorola Edge 60 Pro byl podle Motoroly v Česku velmi úspěšný model a doufá, že na to naváže i jeho následník. Pomoci tomu má nejenom zajímavý poměr ceny a výkonu, ale také zaváděcí slevová akce, která u vybraných partnerů poběží až do konce srpna. Během ní můžete získat nejenom telefon za sníženou cenu, ale i zajímavé dárky.

Model s označením Pro je poháněn čipsetem MediaTek Dimensity 8500 Extreme, který je doplněn až 12 GB paměti RAM typu LPDDR5X a 256 GB interního úložiště typu UFS 4.1. Je vybaven 6,8palcovým AMOLED displejem s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí až 144 Hz a maximálním jasem 5 200 nitů. První testy v benchmarku AnTuTu dosahují skóre 2 164 017 bodů.

Na zadní straně je Model Edge 70 Pro opatřen hlavním 50MPx snímačem Sony Lytia 710 s optickou stabilizací obrazu (OIS) a 50MPx ultraširokoúhlým objektivem. Sestavu doplňuje 50Mpx periskopový snímač s 3,5× optickým zoomem. Podle Motoroly jde o nejtenčí smartphone s tímto druhem fotoaparátu – 7,19 milimetru je o 15 % méně, než měl předchůdce. Pro pořizování selfie vybavila Motorola tento model dalším 50MPx fotoaparátem s automatickým zaostřováním.

Motorola Edge 70 Pro

Novinka také zaujme ty, kteří chtějí vyzkoušet nová druh baterií, konkrétně silikon-uhlíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh. Přístroj podporuje kabelové nabíjení výkonem 90 W a 15W bezdrátové nabíjení. Mezi další výbavu patří odolnost proti prachu a vodě podle normy IP68/IP69, certifikace MIL-STD 810H, snímač otisků prstů pod displejem a duální stereofonní reproduktory s technologií Dolby Atmos. Na výběr jsou tři barevná provedení: Pantone Zinfandel, antone Chicory Coffee a Pantone Titan.

Co se týče konektivity, telefon nabízí podporu duálního 5G, Bluetooth 5.4, NFC, Wi‑Fi 6E a GPS. Zajímavá v této cenové kategorii je i podpora stylusu Moto Pen Ultra. Edge 70 Pro běží na systému Android 16.

Letní akce: slevy a dárky

Stejně jako u dalších modelů běží až do konce srpna akce, kdy můžete u vybraných partnerů získat telefon se slevou a dárky.

Základní cena 12/512GB je během této doby snížena o tři tisíce na 16 999 Kč. Navíc dostanete chytré hodinky Moto Watch a Moto Tag 2. Za recenzi navíc obdržíte Moto Pen Ultra.

Motorola Edge 70 Pro

Pokud chcete ještě lepší cenu, pak je tu pro vás 8/256GB varianta za 11 999 Kč. K té ale nedostanete hodinky, ale pouze tag a pero.

Technické parametry Motorola Edge 70 Pro 8/256

Kompletní specifikace
Konstrukce162,7 × 75,6 × 7 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
DisplejAMOLED, 6,8" (1 272 × 2 772 px)
Fotoaparát50 Mpx
Chipset
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
DostupnostQ2 2026,
motorola.com,
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