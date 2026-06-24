Motorola Edge 70 Pro dorazila na český trh a rovnou ve slevové akci

Motorola Edge 60 Pro byl podle Motoroly v Česku velmi úspěšný model a doufá, že na to naváže i jeho následník. Pomoci tomu má nejenom zajímavý poměr ceny a výkonu, ale také zaváděcí slevová akce, která u vybraných partnerů poběží až do konce srpna. Během ní můžete získat nejenom telefon za sníženou cenu, ale i zajímavé dárky.
Model s označením Pro je poháněn čipsetem MediaTek Dimensity 8500 Extreme, který je doplněn až 12 GB paměti RAM typu LPDDR5X a 256 GB interního úložiště typu UFS 4.1. Je vybaven 6,8palcovým AMOLED displejem s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí až 144 Hz a maximálním jasem 5 200 nitů. První testy v benchmarku AnTuTu dosahují skóre 2 164 017 bodů.
Na zadní straně je Model Edge 70 Pro opatřen hlavním 50MPx snímačem Sony Lytia 710 s optickou stabilizací obrazu (OIS) a 50MPx ultraširokoúhlým objektivem. Sestavu doplňuje 50Mpx periskopový snímač s 3,5× optickým zoomem. Podle Motoroly jde o nejtenčí smartphone s tímto druhem fotoaparátu – 7,19 milimetru je o 15 % méně, než měl předchůdce. Pro pořizování selfie vybavila Motorola tento model dalším 50MPx fotoaparátem s automatickým zaostřováním.
Novinka také zaujme ty, kteří chtějí vyzkoušet nová druh baterií, konkrétně silikon-uhlíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh. Přístroj podporuje kabelové nabíjení výkonem 90 W a 15W bezdrátové nabíjení. Mezi další výbavu patří odolnost proti prachu a vodě podle normy IP68/IP69, certifikace MIL-STD 810H, snímač otisků prstů pod displejem a duální stereofonní reproduktory s technologií Dolby Atmos. Na výběr jsou tři barevná provedení: Pantone Zinfandel, antone Chicory Coffee a Pantone Titan.
Co se týče konektivity, telefon nabízí podporu duálního 5G, Bluetooth 5.4, NFC, Wi‑Fi 6E a GPS. Zajímavá v této cenové kategorii je i podpora stylusu Moto Pen Ultra. Edge 70 Pro běží na systému Android 16.
Letní akce: slevy a dárky
Stejně jako u dalších modelů běží až do konce srpna akce, kdy můžete u vybraných partnerů získat telefon se slevou a dárky.
Základní cena 12/512GB je během této doby snížena o tři tisíce na 16 999 Kč. Navíc dostanete chytré hodinky Moto Watch a Moto Tag 2. Za recenzi navíc obdržíte Moto Pen Ultra.
Pokud chcete ještě lepší cenu, pak je tu pro vás 8/256GB varianta za 11 999 Kč. K té ale nedostanete hodinky, ale pouze tag a pero.
Technické parametry Motorola Edge 70 Pro 8/256Kompletní specifikace
|Konstrukce
|162,7 × 75,6 × 7 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
|Displej
|AMOLED, 6,8" (1 272 × 2 772 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|Q2 2026,