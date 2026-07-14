Šperk nebo elektronika? Huawei představuje sluchátka FreeClip 2 S

Sluchátka sázejí na upravenou konstrukci Airy C-bridge, která spojuje pružný silikon s kovovým vzhledem. Díky otevřenému uspořádání nezakrývají zvukovod, což uživateli umožňuje neustále vnímat zvuky z okolí. Každé sluchátko váží 5,1 gramu a stabilitu v uchu při pohybu zajišťuje tvarovaný prvek Comfort Bean. K dispozici jsou dvě barevné varianty – stříbrná Space Silver a modrá Deepsea Blue s perleťovými odlesky. Změnou prošlo také nabíjecí pouzdro, které je nyní o 20 % prostornější než u předchozí generace pro snazší manipulaci se sluchátky.
O reprodukci se stará duální měnič, jehož zvukový projev v reálném čase upravuje procesor NPU podle hlučnosti okolního prostředí. Pro telefonní hovory je připravena trojice mikrofonů s technologií potlačení okolního šumu. Sluchátka jsou kompatibilní se systémy Android, iOS i Windows a disponují funkcí automatického rozpoznání levého a pravého ucha. Výdrž na jedno nabití dosahuje až 9 hodin, s pouzdrem pak celkem 38 hodin. Deset minut rychlého nabíjení navíc postačí na tři hodiny poslechu. Zařízení disponuje odolností třídy IP57 a podporuje bezdrátové nabíjení, včetně možnosti využití nabíječky pro chytré hodinky od Huawei.
Huawei FreeClip 2 S jsou dostupná od 14. července na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart od 5 999 Kč. V rámci uvedení produktu na trh je možné využít také speciální nabídku. Od 14. 7. do 23. 8. získají zákazníci Huawei FreeClip 2 S navíc s 10% slevou.