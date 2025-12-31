mobilenet.cz na sociálních sítích

Motorola Moto Watch jsou sportovně elegantní hodinky s dlouhou výdrží

Michal Pavlíček
1
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Hodinky mají 1,43" kruhový OLED displej
  • Na těle mají reproduktor a mikrofon

Motorola představila nové chytré hodinky Moto Watch, které jako první zařízení značky vznikly ve spolupráci s experty ze společnosti Polar. Tento model se zaměřuje na hloubkovou analýzu zdraví a kondice, k čemuž využívá vědecky podložené algoritmy a biometrické senzory od Polaru. Cílem partnerství je nabídnout uživatelům přesnější data o jejich fyzickém stavu, ať už jde o regeneraci organismu nebo detailní sledování sportovních výkonů.

Motorola Moto watch

Z hlediska funkční výbavy hodinky vynikají především pokročilým sledováním srdeční aktivity a spánku. Funkce Nightly Recharge například měří, jak se tělo během noci zotavilo ze stresu a tréninku, zatímco dvoufrekvenční GPS zajišťuje přesnost záznamu během sportovních aktivit. Nechybí ani praktické funkce jako upozornění na neaktivitu, připomínky hydratace nebo užívání léků.

Po konstrukční stránce sází Moto Watch na 47mm kruhový ciferník s hliníkovým rámem a nerezovou korunkou, přičemž displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass 3. Výdrž baterie se pohybuje okolo 13 dnů při běžném používání, v případě zapnutého Always-on displeje pak klesá na 7 dní. Na jednodenní výdrž pak hodinkám stačí pouhých 5 minut na nabíječce. Hodinky mají stupeň krytíIP68 a disponují vestavěným mikrofonem a reproduktorem, což po propojení s telefonem umožňuje vyřizování hovorů přímo ze zápěstí.

Motorola Moto watch

Nové chytré hodinky Motorola Moto Watch budou dostupné i na evropských trzích, avšak prozatím nebyla prozrazena přesná dostupnost ani cena.

Technické parametry Motorola Moto watch

Kompletní specifikace
Konstrukce47 × 47 × 12 mm, 35 g, odolnost: IP68
Pásek?, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: ?
DisplejOLED, 1,43" (? × ? px), tvar: kruhový
Systémproprietální, kompatibilní s: Android
Datové funkceBluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ne
Chipset
Paměťvnitřní paměť: ?, paměťové karty: ?
Akumulátor? mAh, nabíjení: ?
Dostupnost, ?
