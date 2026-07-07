Nothing představil smartphone Phone (4b) s procesorem Snapdragon a 5200mAh baterií

Konstrukce telefonu kombinuje designové prvky z předchozích modelů řady Phone (4a). Využívá unibody tělo z eko-polykarbonátu s třívrstvým povrchem odolným proti otiskům prstů a modul fotoaparátu z měkkého polymeru s 3D zakřivenými hranami. Zařízení splňuje certifikaci stupně krytí IP64, což značí odolnost proti prachu a stříkající vodě, a podle laboratorních testů konstrukce odolá síle v ohybu do 600 newtonů. Na trh přichází ve třech barevných variantách: černé, bílé a modré. Současně byla představena limitovaná červená edice RCB Edition, vytvořená ve spolupráci s kriketovým klubem Royal Challengers Bengaluru, která se bude prodávat výhradně ve vlajkové prodejně v indickém Bengalúru.
Zadní strana nese inovovaný světelný prvek Glyph Bar, který nově tvoří 45 samostatně ovládaných mini-LED diod s maximálním jasem až 3 500 nitů. Tento prvek slouží k vizuální signalizaci příchozích oznámení, stavu nabíjení akumulátoru nebo jako indikátor probíhajícího nahrávání videa, což uživateli umožňuje sledovat podstatné informace bez nutnosti aktivovat hlavní obrazovku.
Přední stranu zaujímá 6,77palcový Super AMOLED displej s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Panel nabízí běžný venkovní jas 1 200 nitů a maximální bodový jas až 2 000 nitů při zobrazení obsahu ve formátu HDR10+. Dotyková vzorkovací frekvence dosahuje hodnoty 1 000 Hz. Životnost displeje a ochranu proti vypalování pixelů zajišťuje integrovaná softwarová technologie mikro-posunu obrazu na úrovni jednotlivých bodů. Multimediální výbavu doplňuje dvojice stereo reproduktorů a systém ovládání hlasitosti se 160 úrovněmi nastavení.
Hardwarovým základem telefonu je 4nm procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, jehož výsledek v syntetickém testu AnTuTu přesahuje hranici jednoho milionu bodů. Čip spolupracuje s jednotkou Qualcomm AI Engine 6. generace, která zajišťuje provádění výpočetních operací umělé inteligence lokálně přímo v zařízení. K odvodu tepla a udržení stabilního výkonu při herní zátěži či nahrávání videa slouží vnitřní odpařovací komora o ploše 4 400 mm².
Baterie s kapacitou 5 200 mAh představuje dosud největší akumulátor v historii smartphonů této značky. Dle údajů výrobce zajistí až 18 hodin kombinovaného provozu, což odpovídá například 22 hodinám nepřetržitého přehrávání videí na platformě YouTube nebo 26 hodinám prohlížení sociální sítě Instagram. Použitá technologie Safe Cell má zvýšit mechanickou odolnost článků proti nárazům. Akumulátor si zachovává minimálně 90 % své původní kapacity i po 1 200 nabíjecích cyklech. Podporováno je 33W drátové rychlé nabíjení, které doplní 50 % kapacity za necelých 30 minut a do plného stavu se dostane za zhruba jednu hodinu.
Fotografická soustava na zadní straně se skládá z hlavního 50MPx snímače s optickou i elektronickou stabilizací obrazu (OIS a EIS) a ze 119stupňového ultraširokoúhlého fotoaparátu. Zprovoznění obrazu zajišťuje technologie TrueLens Engine 4 s funkcí Ultra XDR, která kombinuje 13 surových RAW snímků pro optimální vyvážení světel a stínů v náročných světelných podmínkách. Videozáznam lze pořizovat v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu. Novinkou v tomto segmentu je funkce duálního nahrávání, která umožňuje zaznamenávat obraz z přední i zadní kamery současně s možností libovolného umístění náhledu selfie záběru na obrazovce.
Zařízení je dodáváno s operačním systémem Nothing OS 4.1 postaveným na Androidu 16. Výrobce garantuje softwarovou podporu zahrnující 3 roky hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat. Součástí softwaru je balíček nástrojů Essential AI, který přináší nativní integraci služeb ChatGPT, Google Gemini a Circle to Search. Pro okamžitý přístup k funkcím umělé inteligence slouží vyhrazené hardwarové tlačítko Essential Key.
Nothing Phone (4b) je k dispozici od 17. července pouze na nothing.tech v černé, bílé, a modré barvě. Varianta 8GB+128GB přijde na 7 999 Kč.
Technické parametry Nothing Phone (4b) 8/128Kompletní specifikace
|Konstrukce
|164,4 × 78,2 × 8,6 mm, 210 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|AMOLED, 6,77" (1 080 × 2 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|červenec 2026, 7 999 Kč
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