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Motorola Edge 70 Pro
recenze

Motorola Edge 70 Pro

Štíhlý maratonec
Michal Pavlíček
5

Motorola posiluje svou pozici ve vyšší střední třídě modelem Edge 70 Pro, který kombinuje dobrou výbavu se stylovým vzhledem. Nechybí bezdrátové nabíjení, trojice kvalitních fotoaparátů či velká baterie, přičemž to vše je v tenkém těle. Povedlo se najít tu správnou cestu k úspěchu?

Najít recept na úspěch ve vyšší střední třídě není pro nikoho snadné. Výrobci musí neustále balancovat mezi prémiovými funkcemi a cenou, která neodradí hned mezi dveřmi. Motorola Edge 70 Pro na to jde jinak. Útočí vytříbeným stylem, čistým prostředím a především výdrží, kterou byste do takto štíhlého smartphonu na první pohled nečekali.

Technické parametry Motorola Edge 70 Pro 8/256

Kompletní specifikace
Konstrukce162,7 × 75,6 × 7 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
DisplejAMOLED, 6,8" (1 272 × 2 772 px)
Fotoaparát50 Mpx
Chipset
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
DostupnostQ2 2026,

Obsah balení: MagSafe příslušenství

Krabička je vyrobena v ekologickém duchu z recyklovaných materiálů a bez použití plastů, což je dnes už u Motoroly standardem. Uvnitř se kromě samotného telefonu nachází oboustranný USB-C kabel a ochranné pouzdro s MagSafe kroužkem, což je velmi vítaná forma příslušenství. Nabíjecí adaptér však v balení bohužel chybí, takže pokud doma nemáte dostatečně výkonnou nabíječku, budete muset investovat do nové.

Motorola Edge 70 Pro
Líbilo se nám
  • praktické ochranné pouzdro s magnety
Nelíbilo se nám
  • chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: tenká stylovka bez úchopu

Pokud Edge 70 Pro v něčem exceluje, je to první dojem při uchopení. Telefon je až překvapivě tenký (pouhých 7,2 mm), lehký a příkladně vyvážený. Konstrukce kombinuje hliníkový rám se zadní stranou s příjemným vzorováním, takže budete mít tendenci nechat přibalené pouzdro ležet v krabičce. Výrazně zakřivený displej sice vypadá skvěle, ale boční rám kvůli němu zůstal extrémně tenký. Telefon tak v dlani trochu klouže a nenabízí zrovna jistý úchop. Na levém boku pak opět najdeme speciální hardwarové tlačítko Moto AI, které Motorola bohužel stále nedovolí jakékoliv uživatelské přenastavení.

Motorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Na celou obrazovku

Novinka se pyšní odolností IP68 a IP69. V praxi to znamená, že telefon bez úhony přežije nejen tradiční 30minutovou koupel v hloubce do 1,5 m, ale odolá dokonce i silnému proudu. Obrněnost podtrhuje splnění náročných standardů MIL-STD-810H. Motorola Edge 70 Pro tak byla testována na extrémní výkyvy teplot, silné vibrace, vlhkost, pád z různých úhlů a dokonce i na solný roztok.

Motorola Edge 70 Pro

Na zádech se pak nachází tradičně elegantně zakomponovaný fotomodul, který sice z tenkého těla citelně vystupuje, ale díky plynulému přechodu zadního panelu netrpí na tak výrazné zachytávání prachu a nečistot, jako je tomu u některé konkurence.

Líbilo se nám
  • velmi tenké a lehké tělo
  • skvělá ergonomie
  • odolnost dle IP68 a vojenský standard
Nelíbilo se nám
  • trošku klouže v ruce
  • levé boční tlačítko má malé využití
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: Důležitý krok od dokonalosti

Přední straně dominuje rozměrný 6,78" pOLED panel, který se chlubí jemným 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí až 144 Hz. K té se však dostanete jen u vybraných her, jinak si mobil vystačí se 120 Hz. Sledování jakéhokoli obsahu je díky tomu vyložená radost a animace působí dokonale plynule. Motorola navíc nasadila velmi vysoký maximální jas, takže čitelnost na přímém letním slunci je naprosto bezproblémová a nemusíte oči nijak namáhat.

Motorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Na celou obrazovku

Mírně vás může mrzet zakřivení displeje, které v některých situacích může produkovat nežádoucí odlesky. Drobnou výtku si zaslouží také optická čtečka otisků prstů integrovaná přímo do displeje. Je sice rychlá a přesná, ale výrobce ji umístil poměrně nízko u spodní hrany, což vyžaduje při odemykání palcem trochu krkolomný úchop. Snad největší přešlap se však Motorole podařil u režimu Always-On, který v podstatě chybí. Informace na displeji tak zobrazíte jen klepnutím do displeje nebo zvednutím telefonu.

Recenze Motorola Edge 70 – Ultratenký telefon pro masy
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Recenze Motorola Edge 70 – Ultratenký telefon pro masy

Líbilo se nám
  • kvalitní POLED zobrazovací panel
  • působivé podání barev
  • skvělá čitelnost
Nelíbilo se nám
  • občasné odlesky
  • nemá Always-On

Zvuk: klasické stereo

Telefon nabízí stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Zvuk je dostatečně hlasitý a nabízí překvapivě čisté výšky, i když basová složka je spíše slabší. Na sledování videí nebo hlasité hovory to ale bohatě stačí. Sluchátkový jack chybí, což už dnes nicméně málokoho překvapí.

Motorola Edge 70 Pro
Líbilo se nám
  • stereo reproduktory

Výkon hardwaru: hlavní je prostor

Pod kapotou je 4nm čipset MediaTek Dimensity 8500 Extreme. Tomu v námi testované verzi sekunduje nadstandardních 12 GB RAM LPDDR5X, kterou lze navíc softwarově rozšířit skrze virtuální RAM ukousnutou z vnitřního prostoru. Co se týče samotného úložiště, Motorola nešetřila a nasadila rovnou 512 GB vnitřní paměti moderního standardu UFS 4.1. Slot pro paměťové karty sice chybí, ale s touto kapacitou bude mít drtivá většina uživatelů na několik let dopředu vystaráno, neboť po prvním zapnutí zbývá 445 GB pro vaše data.

Motorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Na celou obrazovku

Výkonu má mobil poměrně dost, v podstatě na veškerou činnost. Jen nároční hráči by mohli být zklamáni. Zde je potřeba říci, že Motorola Edge 70 Pro je modelem střední třídy, logicky tak nemá konkurovat vlajkovým lodím. Kromě námi testované verze 512+12 GB na trhu najdete i výrazně dostupnější verzi 256+8 GB.

Líbilo se nám
  • dostačující výkon
  • až 512GB úložiště

Výdrž baterie: včetně bezdrátu

Pokud bychom měli vybrat jednu vlastnost, která rozhodně může zaujmout, bude to bezesporu výdrž. Výrobci se totiž do tenkého těla podařilo dostat baterii s kapacitou 6 500 mAh. Tajemství tkví v použití křemíkovo-uhlíkové baterie. Při běžném, spíše náročnějším pracovním dni, kdy telefon nepustíte z ruky, bude večer mobil hlásit zhruba 50 % kapacity. Pokud se trochu uskromníte, je víkend bez nabíječky naprosto reálný.

Motorola Edge 70 Pro

Nabíjení je možné kabelem 90 W, případně bezdrátově až 15 W, za což Motorolu chválíme. O energii se lze dělit, a to rovněž oběma způsoby.

Líbilo se nám
  • velmi dobrá výdrž na nabití
  • rychlé kabelové nabíjení
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: vše potřebné

K dispozici je Bluetooth 6.0 i Wi-Fi 7, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G i Dual SIM (nanoSIM + eSIM). Nic důležitého tak neschází, což platí i pro NFC, tedy podporu bezkontaktních plateb.

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: povedená padesátka s OIS

Na zadní straně i v průstřelu displeje vsadila Motorola na ambiciózní sestavu, kde hlavní roli hraje magické číslo padesát. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu produkuje za dobrého světla velmi líbivé a ostré snímky s věrným barevným podáním a skvělým dynamickým rozsahem. Detaily se neztrácejí ani v rozích fotografií a automatika si umí velmi dobře poradit i s náročným protisvětlem.

Příjemným překvapením je pak přítomnost teleobjektivu s 3,5× optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu, který oceníte při focení vzdálenějších objektů nebo portrétů. Portrétní režim dokáže velmi precizně oddělit fotografovaný subjekt od pozadí a vytvořit přirozeně působící bokeh efekt. Třetím do party na zádech je 50megapixelový ultraširokoúhlý snímač s automatickým ostřením. Ten díky svému širokému záběru skvěle poslouží při focení architektury nebo krajiny, přičemž barevné podání se chvályhodně drží tónů hlavního snímače. Díky autofokusu navíc plní také roli makro objektivu.

Motorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Na celou obrazovku
Ukázkové fotografie

Přední 50megapixelová selfie kamerka pak odvádí nadstandardní práci a celkovou kvalitou potěší i náročnější tvůrce obsahu.

Motorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Na celou obrazovku
Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Pokud jde o videozáznam, Motorola Edge 70 Pro zvládne natáčet až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, a to na všech zadních snímačích, přičemž během natáčení lze mezi objektivy plynule přepínat. Výsledné záběry za denního světla potěší dobrou ostrostí a díky kombinaci optické a elektronické stabilizace jsou videa příkladně klidná i při natáčení z ruky za chůze.

Líbilo se nám
  • kvalitní hlavní fotoaparát
  • ultraširokoúhlý objektiv s AF
  • teleobjektiv

Software: čistý především

Motorola sází na téměř čistý operační systém, tentokrát ve verzi Android 16. Prostředí Hello UI je přehledné, nepřekážejí zbytečné aplikace od třetích stran a vše běží s lehkostí. Výrobce pouze systém jemně okořenil svými ikonickými gesty Moto, jako je zatřesení pro rozsvícení svítilny nebo otočení zápěstím pro rychlé spuštění fotoaparátu.

Motorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Na celou obrazovku

Tradiční kámen úrazu však přichází ve chvíli, kdy se podíváme na budoucí podporu. Motorola u modelu Edge 70 Pro oficiálně slibuje tři velké aktualizace operačního systému (dočkáte se tedy Androidu 19) a pět let bezpečnostních záplat. Oproti konkurenci od Samsungu, Googlu či Oppa je to výrazně slabší.

Líbilo se nám
  • velmi dobrá optimalizace
Nelíbilo se nám
  • slabší softwarová podpora
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Motorola Edge 70 Pro je perfektní ukázkou toho, jak má vypadat poctivá vyšší střední třída. Za rozumně nastavenou cenu, kdy základ pořídíte za 12 tisíc korun, dostanete designový skvost s parádním displejem, skvělým zvukem a nadprůměrnou výdrží. Pokud oželíte herní výkon a nevadí vám slabší podpora, získáte skvěle vybavený přístroj se zvýšenou odolností. Na druhou stranu je třeba dodat, že to novinka lehké mít nebude. Lépe vybavená verze 512+12 GB totiž vyjde už na 17 tisíc korun.

Motorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 ProMotorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro
Na celou obrazovku

Konkurence

Kolem 17 tisíc korun narazíte například na Samsung Galaxy S25 FE, který zaujme konzervativněji smýšlející. Má plochý displej a výhodou je výrazně delší softwarová podpora. Motorola však kontruje delší výdrží, rychlejším nabíjením a větší interní pamětí.

Samsung Galaxy S25 FE 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S25 FE 256 GB

Rozměry161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2400 for Galaxy,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB / 128 GBne
Akumulátor4 900 mAh

Přímým konkurentem je též Xiaomi 17T, které má v podstatě identický procesor, je podobně velké a rovněž nabídne zvýšenou odolnost. Jeho výhodou je delší softwarová podpora, naopak má ale menší interní paměť.

Xiaomi 17TPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Xiaomi 17T

Rozměry157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g
DisplejSuper AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 8500 Ultra,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor6 500 mAh

Foto: Michal Pavlíček

motorola-edge-70-pro
Klady
  • elegantní vzhled a tenká konstrukce
  • kvalitní displej
  • 512GB úložiště
  • dlouhá výdrž na nabití
  • rychlé nabíjení
  • vyvážená kvalita všech fotoaparátů
Zápory
  • zakřivený displej nesedne každému
  • kratší softwarová podpora
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Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Cena na začátek by byla rozumná, kdyby v základu bylo 12GB. Za 12k jen 8 nebrat. Jinak v plusech zmiňujete 512GB, což je ale úplně jiná cenovka a tam už je spíš konkurence v podobě 17T Pro. A to Motorola nemá šanci. Vlastně ani proti 17T vesměs.
Odpovědět
Frank McIntosh
Frank McIntosh
výrazně zakřivený displej, nebrat 👎 nechápu, proč se Motorola té absurdity pořád ještě drží 🤬
Odpovědět
Mara Studna
Mara Studna
Tak za mne velmi elegantní telefon,solidní výbava,solidní fotoaparát,dokázal bych si představit cenu do 15-táců,ale to jsme v pohádce.Desingově se mi líbí moc a někdy taková to vyšší střední třída nabídne víc než drahá vlajka.
Odpovědět
David Jurecka
David Jurecka
Chvíli jsem o ni uvažoval ale v pátek měla Alza Nothing Phone 3 16/512 za 12999 tak jsem vzal ten
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