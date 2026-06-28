Najít recept na úspěch ve vyšší střední třídě není pro nikoho snadné. Výrobci musí neustále balancovat mezi prémiovými funkcemi a cenou, která neodradí hned mezi dveřmi. Motorola Edge 70 Pro na to jde jinak. Útočí vytříbeným stylem, čistým prostředím a především výdrží, kterou byste do takto štíhlého smartphonu na první pohled nečekali.
Technické parametry Motorola Edge 70 Pro 8/256Kompletní specifikace
|Konstrukce
|162,7 × 75,6 × 7 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
|Displej
|AMOLED, 6,8" (1 272 × 2 772 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|Q2 2026,
Obsah balení: MagSafe příslušenství
Krabička je vyrobena v ekologickém duchu z recyklovaných materiálů a bez použití plastů, což je dnes už u Motoroly standardem. Uvnitř se kromě samotného telefonu nachází oboustranný USB-C kabel a ochranné pouzdro s MagSafe kroužkem, což je velmi vítaná forma příslušenství. Nabíjecí adaptér však v balení bohužel chybí, takže pokud doma nemáte dostatečně výkonnou nabíječku, budete muset investovat do nové.
- praktické ochranné pouzdro s magnety
- chybí nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: tenká stylovka bez úchopu
Pokud Edge 70 Pro v něčem exceluje, je to první dojem při uchopení. Telefon je až překvapivě tenký (pouhých 7,2 mm), lehký a příkladně vyvážený. Konstrukce kombinuje hliníkový rám se zadní stranou s příjemným vzorováním, takže budete mít tendenci nechat přibalené pouzdro ležet v krabičce. Výrazně zakřivený displej sice vypadá skvěle, ale boční rám kvůli němu zůstal extrémně tenký. Telefon tak v dlani trochu klouže a nenabízí zrovna jistý úchop. Na levém boku pak opět najdeme speciální hardwarové tlačítko Moto AI, které Motorola bohužel stále nedovolí jakékoliv uživatelské přenastavení.
Novinka se pyšní odolností IP68 a IP69. V praxi to znamená, že telefon bez úhony přežije nejen tradiční 30minutovou koupel v hloubce do 1,5 m, ale odolá dokonce i silnému proudu. Obrněnost podtrhuje splnění náročných standardů MIL-STD-810H. Motorola Edge 70 Pro tak byla testována na extrémní výkyvy teplot, silné vibrace, vlhkost, pád z různých úhlů a dokonce i na solný roztok.
Na zádech se pak nachází tradičně elegantně zakomponovaný fotomodul, který sice z tenkého těla citelně vystupuje, ale díky plynulému přechodu zadního panelu netrpí na tak výrazné zachytávání prachu a nečistot, jako je tomu u některé konkurence.
- velmi tenké a lehké tělo
- skvělá ergonomie
- odolnost dle IP68 a vojenský standard
- trošku klouže v ruce
- levé boční tlačítko má malé využití
Displej: Důležitý krok od dokonalosti
Přední straně dominuje rozměrný 6,78" pOLED panel, který se chlubí jemným 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí až 144 Hz. K té se však dostanete jen u vybraných her, jinak si mobil vystačí se 120 Hz. Sledování jakéhokoli obsahu je díky tomu vyložená radost a animace působí dokonale plynule. Motorola navíc nasadila velmi vysoký maximální jas, takže čitelnost na přímém letním slunci je naprosto bezproblémová a nemusíte oči nijak namáhat.
Mírně vás může mrzet zakřivení displeje, které v některých situacích může produkovat nežádoucí odlesky. Drobnou výtku si zaslouží také optická čtečka otisků prstů integrovaná přímo do displeje. Je sice rychlá a přesná, ale výrobce ji umístil poměrně nízko u spodní hrany, což vyžaduje při odemykání palcem trochu krkolomný úchop. Snad největší přešlap se však Motorole podařil u režimu Always-On, který v podstatě chybí. Informace na displeji tak zobrazíte jen klepnutím do displeje nebo zvednutím telefonu.
- kvalitní POLED zobrazovací panel
- působivé podání barev
- skvělá čitelnost
- občasné odlesky
- nemá Always-On
Zvuk: klasické stereo
Telefon nabízí stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Zvuk je dostatečně hlasitý a nabízí překvapivě čisté výšky, i když basová složka je spíše slabší. Na sledování videí nebo hlasité hovory to ale bohatě stačí. Sluchátkový jack chybí, což už dnes nicméně málokoho překvapí.
- stereo reproduktory
Výkon hardwaru: hlavní je prostor
Pod kapotou je 4nm čipset MediaTek Dimensity 8500 Extreme. Tomu v námi testované verzi sekunduje nadstandardních 12 GB RAM LPDDR5X, kterou lze navíc softwarově rozšířit skrze virtuální RAM ukousnutou z vnitřního prostoru. Co se týče samotného úložiště, Motorola nešetřila a nasadila rovnou 512 GB vnitřní paměti moderního standardu UFS 4.1. Slot pro paměťové karty sice chybí, ale s touto kapacitou bude mít drtivá většina uživatelů na několik let dopředu vystaráno, neboť po prvním zapnutí zbývá 445 GB pro vaše data.
Výkonu má mobil poměrně dost, v podstatě na veškerou činnost. Jen nároční hráči by mohli být zklamáni. Zde je potřeba říci, že Motorola Edge 70 Pro je modelem střední třídy, logicky tak nemá konkurovat vlajkovým lodím. Kromě námi testované verze 512+12 GB na trhu najdete i výrazně dostupnější verzi 256+8 GB.
- dostačující výkon
- až 512GB úložiště
Výdrž baterie: včetně bezdrátu
Pokud bychom měli vybrat jednu vlastnost, která rozhodně může zaujmout, bude to bezesporu výdrž. Výrobci se totiž do tenkého těla podařilo dostat baterii s kapacitou 6 500 mAh. Tajemství tkví v použití křemíkovo-uhlíkové baterie. Při běžném, spíše náročnějším pracovním dni, kdy telefon nepustíte z ruky, bude večer mobil hlásit zhruba 50 % kapacity. Pokud se trochu uskromníte, je víkend bez nabíječky naprosto reálný.
Nabíjení je možné kabelem 90 W, případně bezdrátově až 15 W, za což Motorolu chválíme. O energii se lze dělit, a to rovněž oběma způsoby.
- velmi dobrá výdrž na nabití
- rychlé kabelové nabíjení
Konektivita: vše potřebné
K dispozici je Bluetooth 6.0 i Wi-Fi 7, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G i Dual SIM (nanoSIM + eSIM). Nic důležitého tak neschází, což platí i pro NFC, tedy podporu bezkontaktních plateb.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: povedená padesátka s OIS
Na zadní straně i v průstřelu displeje vsadila Motorola na ambiciózní sestavu, kde hlavní roli hraje magické číslo padesát. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu produkuje za dobrého světla velmi líbivé a ostré snímky s věrným barevným podáním a skvělým dynamickým rozsahem. Detaily se neztrácejí ani v rozích fotografií a automatika si umí velmi dobře poradit i s náročným protisvětlem.
Příjemným překvapením je pak přítomnost teleobjektivu s 3,5× optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu, který oceníte při focení vzdálenějších objektů nebo portrétů. Portrétní režim dokáže velmi precizně oddělit fotografovaný subjekt od pozadí a vytvořit přirozeně působící bokeh efekt. Třetím do party na zádech je 50megapixelový ultraširokoúhlý snímač s automatickým ostřením. Ten díky svému širokému záběru skvěle poslouží při focení architektury nebo krajiny, přičemž barevné podání se chvályhodně drží tónů hlavního snímače. Díky autofokusu navíc plní také roli makro objektivu.
Přední 50megapixelová selfie kamerka pak odvádí nadstandardní práci a celkovou kvalitou potěší i náročnější tvůrce obsahu.
Pokud jde o videozáznam, Motorola Edge 70 Pro zvládne natáčet až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, a to na všech zadních snímačích, přičemž během natáčení lze mezi objektivy plynule přepínat. Výsledné záběry za denního světla potěší dobrou ostrostí a díky kombinaci optické a elektronické stabilizace jsou videa příkladně klidná i při natáčení z ruky za chůze.
- kvalitní hlavní fotoaparát
- ultraširokoúhlý objektiv s AF
- teleobjektiv
Software: čistý především
Motorola sází na téměř čistý operační systém, tentokrát ve verzi Android 16. Prostředí Hello UI je přehledné, nepřekážejí zbytečné aplikace od třetích stran a vše běží s lehkostí. Výrobce pouze systém jemně okořenil svými ikonickými gesty Moto, jako je zatřesení pro rozsvícení svítilny nebo otočení zápěstím pro rychlé spuštění fotoaparátu.
Tradiční kámen úrazu však přichází ve chvíli, kdy se podíváme na budoucí podporu. Motorola u modelu Edge 70 Pro oficiálně slibuje tři velké aktualizace operačního systému (dočkáte se tedy Androidu 19) a pět let bezpečnostních záplat. Oproti konkurenci od Samsungu, Googlu či Oppa je to výrazně slabší.
- velmi dobrá optimalizace
- slabší softwarová podpora
Zhodnocení
Motorola Edge 70 Pro je perfektní ukázkou toho, jak má vypadat poctivá vyšší střední třída. Za rozumně nastavenou cenu, kdy základ pořídíte za 12 tisíc korun, dostanete designový skvost s parádním displejem, skvělým zvukem a nadprůměrnou výdrží. Pokud oželíte herní výkon a nevadí vám slabší podpora, získáte skvěle vybavený přístroj se zvýšenou odolností. Na druhou stranu je třeba dodat, že to novinka lehké mít nebude. Lépe vybavená verze 512+12 GB totiž vyjde už na 17 tisíc korun.
Konkurence
Kolem 17 tisíc korun narazíte například na Samsung Galaxy S25 FE, který zaujme konzervativněji smýšlející. Má plochý displej a výhodou je výrazně delší softwarová podpora. Motorola však kontruje delší výdrží, rychlejším nabíjením a větší interní pamětí.
Samsung Galaxy S25 FE 256 GB
|Rozměry
|161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB / 128 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh
Přímým konkurentem je též Xiaomi 17T, které má v podstatě identický procesor, je podobně velké a rovněž nabídne zvýšenou odolnost. Jeho výhodou je delší softwarová podpora, naopak má ale menší interní paměť.
Xiaomi 17T
|Rozměry
|157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
Foto: Michal Pavlíček
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