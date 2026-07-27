Podvodníci v ČR zkouší fintu s rozbitým mobilem. Žena ze Štětí přišla o úspory

Případ vyšetřovaný policisty z obvodního oddělení ve Štětí (viz policie.gov.cz) ukazuje, jak snadno lze zneužitím emocí a rodičovské ochoty přimět oběť k neuváženému kroku. Vše začalo v polovině července, kdy žena obdržela textovou zprávu z neznámého telefonního čísla – odesílatel vystupoval pod identitou její dcery a tvrdil, že se mu rozbil mobilní telefon. Právě nutností komunikovat z náhradního zařízení pachatel zdůvodnil neznámé číslo i nemožnost provést platby ze svého vlastní bankovnictví.
Součástí zprávy byla naléhavá žádost o zaplacení dvou údajně neodkladných faktur. Poškozená v přesvědčení, že pomáhá vlastnímu dítěti v nouzi, postupovala přesně podle instrukcí a ze svého účtu převedla celkem 44 200 korun na bankovní účet určený podvodníkem. Krátce po odeslání peněz nicméně pojala žena podezření a rozhodla se situaci prověřit. Spojila se se svou skutečnou dcerou, která však jakékoliv žádosti o finanční pomoc zásadně odmítla a o žádných fakturách nevěděla. V ten moment bylo jasné, že se žena stala obětí podvodného jednání.
Poškozená okamžitě kontaktovala svou banku ve snaze transakci stornovat, zástupci finanční instituce jí však sdělili, že finanční prostředky již byly nevratně odečteny a poukázány na cílový účet, přičemž jí doporučili obrátit se na Policii ČR. Bezohlednost pachatele se naplno projevila ještě během chvíle, kdy žena situaci řešila s bankou. Na její mobilní telefon dorazila z téhož čísla další SMS zpráva, v níž útočník požadoval zaslání dalších 41 tisíc korun na jiný bankovní účet. V této fázi již žena nereagovala a událost nahlásila policistům.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení. Pokud se podaří neznámého pachatele vypátrat a usvědčit, hrozí mu za trestný čin podvodu trest odnětí svobody až na dva roky. Policie České republiky v této souvislosti opakovaně varuje veřejnost před narůstajícím výskytem tohoto typu sociálního inženýrství – pachatelé se čím dál častěji vydávají za rodinné příslušníky v nouzi a sázejí na časový tlak a citové rozpoložení obětí.
Zásady prevence před SMS podvody:
- Nikdy neposílejte peníze pouze na základě textové zprávy nebo komunikace v chatovací aplikaci.
- Vždy ověřte totožnost: Zavolejte příbuznému na jeho původní, uložené telefonní číslo.
- Ptejte se na detaily: Pokud volání selže, položte v textové komunikaci otázku, na kterou zná odpověď pouze váš blízký.
- Při podezření jednejte rychle: Kontaktujte svou banku a neodkladně informujte Policii ČR na lince 158.
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