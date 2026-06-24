Dostupný luxus. Motorola Signature Crystals by Swarovski přichází s akční cenou

Mobilní telefony u dávno nejsou jen kusem techniky, ale i módním doplňkem, který slouží k vyjádření sebe sama. Dobře to vědí i výrobci, takže se už nemusíte spoléhat jen na barevné kryty. Vše výše uvedené v sobě spojuje Motorola Signature Crystals by Swarovski, která zaujme nejenom svým vzhledem, ale také výbavou. A během letní slevové akce je to také hodně zajímavá nabídka v poměru cena/výkon.
Exkluzivní set Motorola Signature přichází v luxusním balení společně s bezdrátovými sluchátky moto buds 2 plus Swarovski Collection, čímž získáváte prémiový smartphone i audio zážitek v jednom elegantním balení. Celou sadu vizuálně i technologicky spojuje podmanivý design v odstínu PANTONE Violet Indigo, třpytivé krystaly Swarovski a špičková akustika podepsaná značkou Bose.
Tělo telefonu disponuje tloušťkou pouhých 6,99 mm a hmotností 186 g, přičemž jeho hedvábně jemný povrch zdobí 20 pravých ametystových krystalků Swarovski. I přes svůj elegantní vzhled plní telefon přísné standardy odolnosti IP68/IP69 a armádní certifikaci MIL-STD-810H. Obrazovku navíc bezpečně chrání vysoce odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2.
Srdcem smartphonu je supervýkonný procesor Snapdragon 8 Gen 5, kterému sekunduje štědrá porce 16 GB LPDDR5X RAM a bleskurychlé 512GB úložiště typu UFS 4.1. Na 6,78" Extreme AMOLED displeji s jemným Super HD rozlišením (2780 × 1264 px) ožije každý detail díky podpoře Dolby Vision a extrémnímu jasu dosahujícímu až 6200 nitů.
Nezaostává ani sestava fotoaparátů:
- Hlavní snímač: Sony LYTIA 828 se světelností f/1.6 a optickou stabilizací obrazu (OIS)
- Ultraširokoúhlý objektiv: Nabízí široký úhel záběru 122° pro panoramatické scenérie.
- Periskopický teleobjektiv: Přináší 3× optické přiblížení a až 100× Super Zoom.
- Selfie kamera: Přední 50Mpx senzor Sony LYTIA 500 s automatickým ostřením zajistí perfektní autoportréty.
O dlouhou výdrž se stará pokročilá silicon-carbon baterie s kapacitou 5200 mAh. Když už energie dojde, bleskově ji doplníte pomocí 90W drátového TurboPower nabíjení nebo 50W bezdrátové technologie. Telefon navíc podporuje reverzní bezdrátové nabíjení, takže dokáže posloužit jako záložní zdroj pro vaše další příslušenství.
Hodně zajímavá letní akce
Balení telefonu a sluchátek spadá společně s dalšími telefony do letní akce Motoroly, při které můžete nejen získat telefon za zajímavou cenu, ale dostat k němu i řadu dárků.
- Základní cena telefonu 34 999 Kč je u vybraných partnerů snížena až do 31. 8. na 29 999 Kč (za variantu 16/512 GB).
- Sluchátka jsou součástí balení a nelze je koupit samostatně.
- Jako dárek dostanete reproduktor Motorola Sound Flow.
- Za recenzi produktu navíc obdržíte Motorola Pen Ultra.
Technické parametry Motorola SignatureKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 780 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2026,
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