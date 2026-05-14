Microsoft slibuje, že výrazně zrychlí Windows 11. Jak?

Zná to skoro každý, kdo pracuje s tímto operačním systémem. Bez ohledu na to, jak výkonný máte hardware, dočkáte se občas zbytečně dlouhých prodlev. Může to být například při otevírání Průzkumníka, ale i na jiných místech. To by ale už brzy mělo být minulostí. A konkurence je čím dál tím větší. Tabletové operační systémy, jako Android a iPadOS, jsou s každou novou verzí schopnější, a to díky umělé inteligenci. To by měl údajně k dokonalosti dotáhnout Googlebook, pokračovatel linie chromebooků, který Google nedávno přestavil po boku Gemini Intelligence, nové agentické AI, která bude dělat věci za vás.
Microsoft pracuje na speciální funkci pro zvýšení výkonu systému Windows 11, která má za cíl zlepšit odezvu operačního systému při spouštění některých běžných úkonů. Podle zdrojů obeznámených s těmito plány, které cituje server Windows Central (windowscentral.com) se tato nová funkce nazývá „Low Latency Profile“ (profil s nízkou latencí) a bude krátkodobě zvyšovat frekvenci procesoru při otevírání aplikací, systémových rozbalovacích nabídek a kontextových menu.
A jak to konkrétně funguje? Kdo by si myslel, že se v Microsoftu začnou věnovat optimalizaci letitého kódu, bude zklamán. Funkce zvýší frekvenci procesoru na maximum na dobu 1 až 3 sekund vždy, když se uživatel pokusí spustit úkol s vysokou prioritou, jako je otevření aplikace nebo systémového rozbalovacího menu, například nabídky Start.
Pokud je tato funkce zapnutá, může údajně zkrátit dobu spouštění předinstalovaných aplikací, jako jsou Edge a Outlook, až o 40 % a dobu spouštění rozhraní, jako je nabídka Start a kontextová menu, až o 70 %. Tato funkce má údajně pozitivní vliv i na rychlost spouštění nejběžnějších aplikací třetích stran.
Obavy ohledně zvýšení spotřeby elektrické energie, které může být nepříjemné dopady hlavně u mobilních zařízení, Microsoft rozptyluje tím, že jaou údajně minimální. Prozatím není jasné, kdy funkce zamíří z testovacích sestavení do finální verze, ani jestli ji bude uživatel moci libovolně zapnout a vypnout.