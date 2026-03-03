mobilenet.cz na sociálních sítích

Konec v Seattlu? Microsoft prý Build uspořádá v bývalém vojenském zařízení

Marek Vacovský
Konec v Seattlu? Microsoft prý Build uspořádá v bývalém vojenském zařízení
Fotografie: Microsoft
  • Microsoft pravděpodobně přesune svou každoroční konferenci Build z května na červen
  • Také má změnit místo konání ze Seattlu na San Francisco

Microsoft se údajně letos chystá změnit svou každoroční vývojářskou konferenci Build – nejen její termín, ale i místo konání. V posledních letech se totiž akce konala každoročně v květnu v Seattlu, letos se však má přesunout na červen a zpět do San Francisca, kde se konala naposledy v roce 2016. Konkrétně se má uskutečnit ve Fort Mason, což je bývalé vojenské zařízení u zálivu v San Francisco Bay, které se dnes používá částečně jako kulturní a konferenční prostor.


Jak dodává windowscentral.com, Build 2026 se uskuteční pravděpodobně v termínu 2. až 3. června. Připomeňme, že Microsoft na akci tradičně představuje novinky týkající se AI, Azure, Microsoft 365 a někdy i Windows. V posledních letech se však konference více profiluje jako událost zaměřená na cloudové a AI technologie, než na samotný operační systém Windows.

Konec soka pro ChromeOS: Microsoft ruší Windows 11 SE
Přečtěte si také

Konec soka pro ChromeOS: Microsoft ruší Windows 11 SE

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze