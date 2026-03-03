Konec v Seattlu? Microsoft prý Build uspořádá v bývalém vojenském zařízení

Microsoft se údajně letos chystá změnit svou každoroční vývojářskou konferenci Build – nejen její termín, ale i místo konání. V posledních letech se totiž akce konala každoročně v květnu v Seattlu, letos se však má přesunout na červen a zpět do San Francisca, kde se konala naposledy v roce 2016. Konkrétně se má uskutečnit ve Fort Mason, což je bývalé vojenské zařízení u zálivu v San Francisco Bay, které se dnes používá částečně jako kulturní a konferenční prostor.
[RUMOR, TAKE WITH A GRAIN OF SALT]— WalkingCat (@_h0x0d_) February 28, 2026
Build 2026 = June 2-3, Fort Mason
[RUMOR, TAKE WITH A GRAIN OF SALT] pic.twitter.com/zatMq4O8lI
Jak dodává windowscentral.com, Build 2026 se uskuteční pravděpodobně v termínu 2. až 3. června. Připomeňme, že Microsoft na akci tradičně představuje novinky týkající se AI, Azure, Microsoft 365 a někdy i Windows. V posledních letech se však konference více profiluje jako událost zaměřená na cloudové a AI technologie, než na samotný operační systém Windows.