Notebooky Microsoft Surface Laptop 8 a Surface Pro 12 dostávají upgrade s Snapdragon X2

Microsoft (blogs.windows.com) uvádí na trh nové notebooky Surface Laptop a Surface Pro s procesory Qualcomm Snapdragon X2. Jedná se o přímé nástupce modelů Surface Laptop a Surface Pro z roku 2024, které byly uvedeny na trh s čipy Snapdragon X1 a které se liší hlavně použitím operačního systému Windows on Arm.
Konvertibilní tablet Surface Pro 12. generace je k dispozici ve velikosti 13 palců s 10jádrovými čipy X2 Plus a 12jádrovými čipy X2 Elite, zatímco Surface Laptop 8. generace je k dispozici ve velikostech 13,8 palce a 15 palců, přičemž obě varianty nabízejí stejné konfigurace s čipy X2 Plus a X2 Elite.
Microsoft zdůrazňuje o 53 % vyšší grafický výkon ve srovnání s modely předchozí generace, stejně jako delší výdrž baterie u zařízení Surface Pro, která nyní činí 15,5 hodiny, a až 20 hodin u zařízení Surface Laptop.
Zařízení jsou nyní k dispozici také s dalšími konfiguracemi paměti RAM. Modely předchozí generace bylo možné konfigurovat pouze s 16 GB, 32 GB nebo 64 GB paměti RAM. Nová zařízení nyní nabízejí možnost 24 GB paměti RAM pro ty, kterým 16 GB nestačí, ale 32 GB je příliš mnoho. Je to i proto, že cena této komponenty se podepsala na výrazném nárůstu ceny.
Cena modelu Pro začíná na 1 499 dolarů (cca 39 tisíc korun) s úložištěm o kapacitě 256 GB (bez klávesnice a stylusu), zatímco cena Laptopu začíná na 1 599 dolarech (asi 40 tisíc orun) s SSD o kapacitě 512 GB, oba modely mají 16 GB RAM.
Celkově jde o vítaná vylepšení, která zvyšují uživatelský komfort u modelů Surface Laptop a Surface Pro. Zda stojí za vyšší počáteční ceny, to už si budou muset posoudit sami kupující.