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Microsoft pod tlakem uživatelů couvá. Windows 10 daroval další rok života

Marek Vacovský
Microsoft pod tlakem uživatelů couvá. Windows 10 daroval další rok života
Fotografie: Microsoft
  • Microsoft oficiálně prodloužil program rozšířených bezpečnostních aktualizací (ESU) pro operační systém Windows 10
  • Původní termín ukončení podpory stanovený na říjen 2026 se posouvá o dvanáct měsíců, tedy až do října 2027

Ačkoliv se Microsoft dlouhodobě snaží motivovat uživatele k přechodu na nejnovější operační systém Windows 11, realita ukazuje, ze starší verze si drží mimořádně silnou pozici. V reakci na přetrvávající popularitu předchozí generace systému nyní společnost bez větších oznámení upravila své plány a prodloužila životnost Windows 10 (viz microsoft.com).

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Základem této strategie je program Rozšířených bezpečnostních aktualizací (Extended Security Updates – ESU). Ten je určen pro běžné uživatele, kteří jsou k systému přihlášeni pomocí oficiálního účtu Microsoft. Program původně garantoval přísun kritických bezpečnostních záplat do 13. října 2026, což měl být definitivní konec této éry. Podle nových informací (viz gsmarena.com) však Microsoft tento termín v tichosti posunul. Novým datem, kdy podpora pro registrované uživatele Windows 10 definitivně skončí, je 12. říjen 2027. Uživatelé, kteří z různých důvodů odmítají nebo nemohou přejít na Windows 11, tak získávají dalších 12 měsíců k dobru, během nichž bude jejich systém chráněn před kybernetickými hrozbami.

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Co myslíte, jde o poslední odklad, nebo bude Microsoft pod tlakem okolností nucen podporu v budoucnu opět prodloužit?

gsmarena.com, microsoft.com, ,
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