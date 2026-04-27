OpenAI vyvíjí vlastní smartphone. Chce porazit iPhone pomocí AI

Podle renomovaného analytika Ming-Chi Kua (viz x.com) se společnost OpenAI, stojící za fenoménem ChatGPT, pouští do ambiciózního projektu vlastního hardwaru. Podle jeho posledních informací OpenAI pracuje na vývoji vlastního smartphonu, který by měl být postaven na míru vytvořeném procesoru.
Klíčovým prvkem tohoto zařízení nemá být jen běžný operační systém s aplikacemi, ale hluboká integrace generativní umělé inteligence přímo na úrovni hardwaru. Právě vlastní procesor, na jehož návrhu OpenAI údajně pracuje, má být optimalizován pro plynulý a rychlý chod pokročilých AI modelů, přičemž ty nejnáročnější operace by byly odesílány do cloudu.
Dle Kua by se budoucí telefon zcela vzdal klasického menu, které poslední dvě dekády známe, tedy mřížky s aplikacemi. Namísto toho by nabídl pomyslný stream úkolů. V něm byste viděli veškeré akce i jejich přibližné dokončení. Analytik se dále domnívá, že mobilní telefon bude navržen tak, aby neustále rozuměl danému uživateli a znal kontext veškerých prováděných úkolů.
Do konce letošního roku by měly být vybráni dodavatelé jednotlivých komponent a doladí se tudíž specifikace zařízení. Během příštího roku by mohla odstartovat výroba, přičemž finální prodej koncovým zákazníkům je v plánu nejdříve v roce 2028. Možná budeme brzy svědky velmi zásadního otřesu ve stylu používání mobilních telefonů, avšak samozřejmě vše rozhodne trh a uživatelé.