Microsoft zveřejnil plán, jak chce napravit Windows 11. Má stačit 7 jasných kroků

I když se čile spekuluje o tom, jestli a kdy dorazí Windows 12, Microsoft to zatím oficiálně nepotvrdil. Naopak z různých zdrojů zaznívá, že se chce plně soustředit na vylepšování Windows 11, což je hlavním motivem příspěvku na blogu Microsoftu (windows.com), který sepsal Paul Davuluri z týmu Windows Insider Program. Podle něj se tento tým v posledních měsících intenzivně zaměřil na to, že zkoumal reakce od uživatelů Windows – co se jim nelíbí, nebo co jim naopak schází. Výsledkem je změna filozofie, kterou lze popsat v následujících bodech.
- Více možností přizpůsobení hlavního panelu, včetně umístění na horní hranu a na boky obrazovky: Přesunutí hlavního panelu patří mezi nejčastější požadavky. Přibude tedy možnost přesunout panel na horní hranu nebo na boky obrazovky, což usnadní přizpůsobení pracovního prostoru.
- Důkladné a cílené začleňování umělé inteligence tam, kde to dává největší smysl: Microsoft bude pečlivěji zvažovat, jak a kde se integruje Copilot do systému Windows, a zaměří se na funkce, které jsou skutečně užitečné a dobře propracované. V rámci toho omezujeme zbytečné přístupové body k Copilotu, a to nejprve v aplikacích jako Nástroj pro ořezávání, Fotografie, Widgety a Poznámkový blok.
- Omezení narušení způsobeného aktualizacemi systému Windows: Příjem aktualizací by měl být předvídatelný a snadno plánovatelný, proto nad nimi dostanete větší kontrolu. To zahrnuje možnost přeskočit aktualizace během nastavování zařízení, abyste se rychleji dostali na plochu, restartovat nebo vypnout zařízení bez instalace aktualizací a v případě potřeby aktualizace na delší dobu pozastavit – to vše při současném omezení rušivých vlivů aktualizací díky menšímu počtu automatických restartů a oznámení.
- Rychlejší a spolehlivější Průzkumník souborů: Průzkumník souborů patří k nejčastěji používaným rozhraním ve Windows. Nová verze se zaměří na rychlejší spouštění, omezení blikání, plynulejší navigaci a spolehlivější výkon při každodenních úkonech se soubory.
- Větší kontrola nad widgety a zobrazením kanálů: Widgety by měly být užitečné a relevantní, nikoli rušivé nebo přeplňující. Proto dostanou nenápadnější výchozí nastavení, větší kontrolu nad tím, kdy a jak se widgety zobrazují, a vylepšené přizpůsobení kanálu Discover.
- Jednodušší a přehlednější program Windows Insider: Prostřednictvím programu Windows Insider pomáháte utvářet budoucnost systému Windows, a proto by mělo být snadné pochopit, co můžete očekávat a jak se zapojit. Změny usnadní orientaci v programu a přinesou jasnější definice kanálů, snadnější přístup k novým funkcím, kvalitnější sestavení, lepší přehled o tom, jak vaše zpětná vazba ovlivňuje vývoj systému Windows.
- Vylepšené centrum zpětné vazbydostupné od dnešního dne: Zpětná vazba je pro vylepšování systému Windows nezbytná a mělo by být snadné ji sdílet a sledovat, co říkají ostatní.
Provedené změny za poslední tři měsíce se mi líbí.
