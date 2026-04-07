Podívejte se, jak mohl vypadat operační systém Copilot od Microsoftu

Už od doby, kdy se objevily současné modely umělé inteligence, visí ve vzduchu otázka, proč kolem nich rovnou nepostavit celý operační systém, namísto toho, aby byly jen webovým chatem, který běží v prohlížeči. A protože se v tomto oboru mohutně angažuje Microsoft, bylo nabíledni, že zkusí spojit svého Copilota a Windows do jednoho funkčního celku.
Uniklé video ukazuje, že Microsoft zkoumal možnost vytvoření specializovaného operačního systému založeného na umělé inteligenci, který by využíval prohlížeč Microsoft Edge a novou odlehčenou kódovou základnu systému Windows s názvem Win3. Tento projekt nesl kódové označení Aion a byl postaven na webových technologiích, přičemž jádrem uživatelského zážitku měl být Copilot.
Aion měl být webový operační systém typu agent, který nativně integruje Copilot do jádra prostředí. Celé uživatelské prostředí je postaveno na Copilotu a multimodálním vstupním poli, kde uživatelé vyhledávají soubory, otevírají aplikace a procházejí web. Hlavní panel obsahuje jedinečnou funkci nazvanou „Spaces“, která automaticky seskupuje vaše aplikace a weby do sekcí na hlavním panelu, ke kterým se můžete později rychle vrátit. Tyto sekce se objevují také v nabídce Start a umožňují otevřít více položek najednou jediným kliknutím.
Video dále ukazuje, že Aion je postaven na webových technologiích, což znamená, že nespouští nativní aplikace pro Windows. Spouští pouze webové aplikace a webové stránky a v případě, že uživatel potřebuje přístup k desktopové aplikaci, využívá službu Windows 365 k vzdálenému připojení k cloudovému počítači a streamování této aplikace. Komentář zmiňuje, že existuje verze Aionu, která běží také na Windows 11, což by pravděpodobně umožňovalo nativní spouštění aplikací pro Windows. Verze ve videu se však zdá být založena na verzi Win3, která je odlehčenou verzí kódové základny Windows, která neobsahuje podporu pro starší aplikace Win32 výměnou za rychlejší aktualizace, delší výdrž baterie a lepší zabezpečení.
Další slepá ulička?
Zrušení projektu Copilot OS (Aion), respektive jeho udržení pouze v rovině interního experimentu, vlastně dává z technologického a byznysového hlediska dokonalý smysl. Ačkoliv to pro technologické nadšence může být zklamání, pro Microsoft to byl pragmatický krok. Představa samostatného, čistě na AI postaveného operačního systému sice zní futuristicky, ale realita trhu ukázala, že tudy cesta nevede.