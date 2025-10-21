Mobil se subwoofrem? Chystá se Xiaomi Redmi K90 Pro Max

Xiaomi hodlá zaujmout potenciální zákazníky zajímavým modelem, který se hodlá zaměřit na opomíjenou část výbavy, a to je hlasitá reprodukce zvuku. Informátor vystupující pod přezdívkou Digital Chat Station (viz weibo.com) zmiňuje model Redmi K90 Pro Max, který má nabídnout reproduktory v sestavení 2.1, na jehož vývoji se podílela legendární americká společnost Bose. Cílem je poskytnout bezprecedentně pohlcující zážitek a odlišit se tak od konkurence.
Zatímco většina dnešních telefonů se spoléhá pouze na standardní stereo reproduktory, Redmi K90 Pro Max má integrovat plnohodnotný 2.1 kanálový systém zahrnující dva hlavní reproduktory a jeden specializovaný subwoofer vyladěný společností Bose. Subwoofer, jehož mřížka nese nápis „Sound by Bose“, má být umístěn přímo v modulu fotoaparátu a má zajistit hlubší basové frekvence, které jsou u mobilních zařízení obvykle nejslabším článkem.
Ohledně další výbavy se toho prozatím mnoho není, ale očekává se nasazení špičkového procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Nijak zásadně omezeny nemají být ani hlavní fotoaparáty. Na další informace si budeme muset počkat a současně musíme doufat, že se zajímavého kousku dočkáme i na českém trhu, třeba případně pod značkou Poco.