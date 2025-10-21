Mobil se subwoofrem? Chystá se Xiaomi Redmi K90 Pro Max

mobilenet.cz na sociálních sítích
Michal Pavlíček
Fotografie: Xiaomi
  • Mobil nabídne dva reproduktory a jeden speciální na hloubky
  • Nasazen by mohl být procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi hodlá zaujmout potenciální zákazníky zajímavým modelem, který se hodlá zaměřit na opomíjenou část výbavy, a to je hlasitá reprodukce zvuku. Informátor vystupující pod přezdívkou Digital Chat Station (viz weibo.com) zmiňuje model Redmi K90 Pro Max, který má nabídnout reproduktory v sestavení 2.1, na jehož vývoji se podílela legendární americká společnost Bose. Cílem je poskytnout bezprecedentně pohlcující zážitek a odlišit se tak od konkurence.

Xiaomi Redmi K90 Pro Max
Možná podoba Xiaomi Redmi K90 Pro Max

Zatímco většina dnešních telefonů se spoléhá pouze na standardní stereo reproduktory, Redmi K90 Pro Max má integrovat plnohodnotný 2.1 kanálový systém zahrnující dva hlavní reproduktory a jeden specializovaný subwoofer vyladěný společností Bose. Subwoofer, jehož mřížka nese nápis „Sound by Bose“, má být umístěn přímo v modulu fotoaparátu a má zajistit hlubší basové frekvence, které jsou u mobilních zařízení obvykle nejslabším článkem.

Ohledně další výbavy se toho prozatím mnoho není, ale očekává se nasazení špičkového procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Nijak zásadně omezeny nemají být ani hlavní fotoaparáty. Na další informace si budeme muset počkat a současně musíme doufat, že se zajímavého kousku dočkáme i na českém trhu, třeba případně pod značkou Poco.

