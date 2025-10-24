Multimediální monstrum Redmi K90 Pro Max zaujme 3 reproduktory

Na dnešních telefonech již nejde nic pořádného vymyslet? Možná ne, ale někteří výrobci se minimálně zajímavě snaží. Příkladem je novinka Redmi K90 Pro Max od Xiaomi (viz mi.com). Láká totiž celkem na trojici reproduktorů. Klasické dva najdete těsně nad displejem a následně na spodní hraně vedle USB-C konektoru. Xiaomi však nově připojilo ještě speciální basový reproduktor, který se nachází v modulu společně s fotoaparáty na zadní straně.
Celkově se jedná o větší telefon, což dokresluje nasazení 6,9" AMOLED displeje s jemným rozlišením 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 3 500 nitů. O ochranu celého panelu se stará Xiaomi Dragon Crystal Glass. Do displeje je integrována i ultrazvuková čtečka otisků prstů. Redmi K90 Pro Max je samozřejmě i odolné vůči vodě a prachu dle stupně krytí IP68.
O výkon se stará procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, který je spjat minimálně s 12GB operační pamětí a 512GB úložištěm. Vrcholná verze však nabízí 16 GB RAM a 1 TB úložného prostoru. Prostředí je svěřeno do rukou HyperOS 3 založeném na nejnovějším Androidu 16.
Perfektně je novinka vybavena i po fotografické stránce. Na zádech najdeme hned tři 50megapixelové objektivy. Hlavní snímač je převzatý od Xiaomi 17 a využívá 1/1,31" senzor Light Fusion 950 s optickou stabilizací obrazu. Dále je připraven teleobjektiv s pětinásobným optickým přiblížením. Poslední je samozřejmě ultraširokoúhlý objektiv s menším záběrem 102°.
Trumfem může být i baterie, jejíž kapacita 7 560 mAh je jednoznačně nadprůměrná. Podporováno je velmi rychlé 100W drátové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení. Současně telefon nabízí i 22,5W reverzní bezdrátové nabíjení.
Nové Redmi K90 Pro Max se nabízí v černém a bílém provedení. Na čínském trhu se základní verze 512+12 GB nabízí za v přepočtu 14 tisíc korun i s daní. Vrcholná varianta s 16GB RAM a 1TB úložištěm vychází v přepočtu na 19 tisíc korun i s daní.
