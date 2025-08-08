Na českém trhu je další mobil se 7 000mAh baterií. Jde o levné Redmi 15 5G

Mobilní telefony s opravdu velkými bateriemi se postupně začínají objevovat na pultech obchodů. Jde například o řadu GT 7 od Realme, jejíž modely mají baterie s kapacitou 7 000 mAh. Jedná se však o zařízení s cenou kolem 20 tisíc korun. Nově se však na českém trhu objevuje výrazně cenově dostupnější telefon, jmenovitě jde o Redmi 15 5G od Xiaomi.
Nové Redmi 15 5G se bude snažit oslovit i mírně náročnější uživatele, neboť rozhodně nenabídne pouze nezbytný základ. Například se můžete těšit na velký IPS displej s úhlopříčkou 6,9", Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. O výkon mobilu se stará slušný procesor Snapdragon 6s Gen 3 ve spolupráci se 4GB operační pamětí a 128GB úložiště. Zde však dodejme, že je stále možné, že výrobce nabídne více paměťových variant. Dostalo se na mírně zvýšenou odolnost konstrukce telefonu, konkrétně jde o stupeň krytí IP64, který značí odolnost proti prachu a lehkou odolnost proti vodě, například v případě deště.
Hlavní fotoaparát disponuje 50 megapixely, avšak na zádech je ještě minimálně jeden další objektiv, o kterém však v tuto chvíli nemáme informace. Víme však, že v průstřelu displeje je 8megapixleová čelní kamerka. Největším lákadlem však bude baterie s kapacitou 7 000 mAh slibující dvoudenní výdrž. Výrobce dokonce udává, že s pouhým 1 % baterie můžete 59 minut telefonovat, nebo mít telefon ještě 7,5 hodiny v pohotovostním režimu. Nabíjení je umožněno 33 W a je podporováno ještě 18W reverzní nabíjení. Mobil tak poslouží třeba jako powerbanka.
Nové Xiaomi Redmi 15 5G se na českém trhu začíná prodávat hned ve třech barevných variantách, a to zelené, šedé a černé. Cena je stanovena na 4 999 Kč.
Xiaomi Redmi 15 5G 128+4 GB
|Rozměry
|171,1 × 82,1 × 8,6 mm, 224 g
|Displej
|TFT IPS, 6,9" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 128 GB
|Akumulátor
|7 000 mAh
