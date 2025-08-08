mobilenet.cz na sociálních sítích

Na českém trhu je další mobil se 7 000mAh baterií. Jde o levné Redmi 15 5G

Michal Pavlíček
2
Na českém trhu je další mobil se 7 000mAh baterií. Jde o levné Redmi 15 5G
Fotografie: Xiaomi
  • Výkon mobilu dodává procesor Snapdragon 6s Gen 3
  • Velký 6,9" IPS se chlubí 144Hz obnovovací frekvencí
  • Česká cena se dostala pod hranici 5 tisíc korun

Mobilní telefony s opravdu velkými bateriemi se postupně začínají objevovat na pultech obchodů. Jde například o řadu GT 7 od Realme, jejíž modely mají baterie s kapacitou 7 000 mAh. Jedná se však o zařízení s cenou kolem 20 tisíc korun. Nově se však na českém trhu objevuje výrazně cenově dostupnější telefon, jmenovitě jde o Redmi 15 5G od Xiaomi.

Xiaomi Redmi 15 5G

Nové Redmi 15 5G se bude snažit oslovit i mírně náročnější uživatele, neboť rozhodně nenabídne pouze nezbytný základ. Například se můžete těšit na velký IPS displej s úhlopříčkou 6,9", Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. O výkon mobilu se stará slušný procesor Snapdragon 6s Gen 3 ve spolupráci se 4GB operační pamětí a 128GB úložiště. Zde však dodejme, že je stále možné, že výrobce nabídne více paměťových variant. Dostalo se na mírně zvýšenou odolnost konstrukce telefonu, konkrétně jde o stupeň krytí IP64, který značí odolnost proti prachu a lehkou odolnost proti vodě, například v případě deště.

Xiaomi Redmi 15 5G

Hlavní fotoaparát disponuje 50 megapixely, avšak na zádech je ještě minimálně jeden další objektiv, o kterém však v tuto chvíli nemáme informace. Víme však, že v průstřelu displeje je 8megapixleová čelní kamerka. Největším lákadlem však bude baterie s kapacitou 7 000 mAh slibující dvoudenní výdrž. Výrobce dokonce udává, že s pouhým 1 % baterie můžete 59 minut telefonovat, nebo mít telefon ještě 7,5 hodiny v pohotovostním režimu. Nabíjení je umožněno 33 W a je podporováno ještě 18W reverzní nabíjení. Mobil tak poslouží třeba jako powerbanka.

Nové Xiaomi Redmi 15 5G se na českém trhu začíná prodávat hned ve třech barevných variantách, a to zelené, šedé a černé. Cena je stanovena na 4 999 Kč.

Xiaomi Redmi 15 5G 128+4 GBPřejít do katalogu

Xiaomi Redmi 15 5G 128+4 GB

Rozměry171,1 × 82,1 × 8,6 mm, 224 g
DisplejTFT IPS, 6,9" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 6s Gen 3,
PaměťRAM: 4 GB, úložiště: 128 GB
Akumulátor7 000 mAh
tisková zpráva,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Moc pěkný. Jen škoda toho displaye. Místo nesmyslných 144Hz raději OLED. Kolem 4k by to byl obstojný strojek.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 15:55
Tak konečně stejná kapacita. Tak snad i další modely budou beze změn.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze